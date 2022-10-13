https://sputnikarabic.ae/20221013/سامسونغ-ترد-على-شكوى-متداولة-بشأن-انتفاخ-بطاريات-هواتفها-الذكية-1069003596.html

‏"سامسونغ" ترد على شكوى متداولة بشأن "انتفاخ" بطاريات هواتفها الذكية

‏"سامسونغ" ترد على شكوى متداولة بشأن "انتفاخ" بطاريات هواتفها الذكية

لاحظ بعض مستخدمي منصة الفيديوهات "يوتيوب" أن البطاريات في الطرازات القديمة لهواتف "سامسونغ" الكورية ‏الجنوبية تنتفخ بشكل غير متوقع. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T18:26+0000

2022-10-13T18:26+0000

2022-10-13T18:26+0000

شركة سامسونج

منوعات

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ومن بين هؤلاء "اليوتيوبر"، آرون مايني، الذي فوجئ بأن بطارية هاتفه "غلاكسي نوت 8" انتفخت وأدت إلى فتح الجهاز، أثناء إجرائه بحثا داخل مجموعته التي تضم أكثر من 600 هاتف ذكي أثناء التحضير لفيديو عن "سامسونغ".كما لاحظ مايني أن البطاريات في هاتفي "غلاكس إس 6" و"إس 10" انتفختا أيضا.ونشر آرون مايني في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يتناول النتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها.من ناحيتها، قالت شركة "سامسونغ" من خلال متحدث باسمها في تصريحات لموقع "ذا فيرج"، أمس الأربعاء، إنها على علم بأمر "انتفاخ البطاريات"، وأنها "تبحث في مزيد من التقييمات التقنية".وتابعت: "نحن نشجع العملاء الذين لديهم أسئلة تتعلق بأجهزة "سامسونغ" الخاصة بهم على الاتصال بممثل خدمة العملاء المحلية".من ناحيته، فسر الخبير التقني، آرثر شي، في موقع "ifixit"، انتفاخ البطارية بأن مادة الإلكتروليت الموجودة في البطاريات، والتي عادة ما تكون سائلة، تبدأ في الانهيار ثم تتحول إلى غاز.وتابع مؤكدا أنه لا توجد حاجة للذعر من مصادفة بطارية هاتف منتفخة، مضوحا أن "الانتفاخ في حد ذاته ليس خطيرا بطبيعته"، وهو آلية أمان لاحتواء الغازات المتطايرة.يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة "سامسونغ" مشكلات بسبب بطارية هواتفها، إذ أنها أوقفت في وقت سابق إنتاج هاتفها "غلاكسي نوت 7"، بعد أن أظهرت حوادث متكررة أن بطارياته قد تشتعل في بعض الأحيان.

https://sputnikarabic.ae/20221004/سامسونغ-تعلن-عن-تصنيعها-الرقائق-الأكثر-تقدما-في-العالم-خلال-5-سنوات-1068611255.html

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