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https://sputnikarabic.ae/20221013/شركة-مملوكة-للأسرة-الحاكمة-في-أبو-ظبي-تستثمر-10-مليارات-دولار-في-أوروبا-وأمريكا-1069008112.html
شركة مملوكة للأسرة الحاكمة في أبو ظبي تستثمر 10 مليارات دولار في أوروبا وأمريكا
شركة مملوكة للأسرة الحاكمة في أبو ظبي تستثمر 10 مليارات دولار في أوروبا وأمريكا
تخطط "رويال جروب"، وهي شركة استثمارية يمتلكها كبار أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، لضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية وغيرها من... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T21:34+0000
2022-10-13T21:34+0000
اقتصاد
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وترى المجموعة، التي يرأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن هذه فرصة لتفريغ بعض حيازات الشركة الحالية من الأسهم، وتقليل تعرضها للأصول الخطرة وتوسيع محفظتها العالمية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر.وذكرت المصادر أنه رغم أن الاستراتيجية النهائية للشركة لا تزال قيد الإعداد، فإن الاستثمارات في الأسهم والدخل الثابت والأصول المادية - مثل العقارات – أمور تنظر "رويال جروب" فيها.التحول نحو الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يمثل تحولا في استراتيجية شركة الشيخ طحنون، التي كانت حتى وقت قريب تعطي الأولوية للاستثمارات في جميع أنحاء العالم النامي، لا سيما في الهند.في المقابل، فإن شركة "مبادلة" للاستثمار - صندوق ثروة أبو ظبي الذي يدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار برئاسة حاكم الإمارة الشيخ محمد بن زايد - لديها ما يزيد قليلا على 50% من محفظتها مستثمرة في الولايات المتحدة وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220816/السعودية-تستثمر-7-مليارات-دولار-في-شركات-أمريكية-1066493192.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

شركة مملوكة للأسرة الحاكمة في أبو ظبي تستثمر 10 مليارات دولار في أوروبا وأمريكا

21:34 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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تخطط "رويال جروب"، وهي شركة استثمارية يمتلكها كبار أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، لضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية وغيرها من الأصول التي تضررت بفعل المخاوف المتزايدة من ركود عالمي.
وترى المجموعة، التي يرأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن هذه فرصة لتفريغ بعض حيازات الشركة الحالية من الأسهم، وتقليل تعرضها للأصول الخطرة وتوسيع محفظتها العالمية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر.
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وذكرت المصادر أنه رغم أن الاستراتيجية النهائية للشركة لا تزال قيد الإعداد، فإن الاستثمارات في الأسهم والدخل الثابت والأصول المادية - مثل العقارات – أمور تنظر "رويال جروب" فيها.
التحول نحو الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يمثل تحولا في استراتيجية شركة الشيخ طحنون، التي كانت حتى وقت قريب تعطي الأولوية للاستثمارات في جميع أنحاء العالم النامي، لا سيما في الهند.
في المقابل، فإن شركة "مبادلة" للاستثمار - صندوق ثروة أبو ظبي الذي يدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار برئاسة حاكم الإمارة الشيخ محمد بن زايد - لديها ما يزيد قليلا على 50% من محفظتها مستثمرة في الولايات المتحدة وأوروبا.
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