https://sputnikarabic.ae/20221013/غوغل-تعرض-منصة-ترامب-للتواصل-الاجتماعي-على-متجرها-1068978854.html
غوغل تعرض منصة ترامب للتواصل الاجتماعي على متجرها
غوغل تعرض منصة ترامب للتواصل الاجتماعي على متجرها
قررت شركة "غوغل" السماح لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعرض تطبيقها على متجرها "بلاي ستور". 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T10:16+0000
2022-10-13T10:16+0000
2022-10-13T10:16+0000
مجتمع
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وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" إن غوغل سمحت بعرض "تروث سوشال" على متجرها، بعد إعلان المنصة التزامها بسياسات غوغل المتعلقة بإزالة المحتويات غير الملائمة مثل "التحريض على العنف".من جانبها، قالت شركة غوغل إنها أخطرت "تروث سوشال" يوم 19 أغسطس/ آب بأن تطبيقها ينتهك سياسات متجر "بلاي" الأمر الذي يحتاج أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون.يذكر أن تطبيق "تروث سوشال" أصبح متاحا للتنزيل على متاجر التطبيقات الالكترونية في وقت متأخر من مساء يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، حيث تم أيضًا تنزيل التطبيق تلقائيًا لمستخدمي أجهزة "أبل" الذين طلبوا التطبيق مسبقًا قبل الإطلاق المتوقع.وأعاد هذا التطبيق حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
غوغل تعرض منصة ترامب للتواصل الاجتماعي على متجرها
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قررت شركة "غوغل" السماح لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعرض تطبيقها على متجرها "بلاي ستور".
وقالت صحيفة
"إيكونوميك تايمز" إن غوغل سمحت بعرض "تروث سوشال" على متجرها، بعد إعلان المنصة التزامها بسياسات غوغل المتعلقة بإزالة المحتويات غير الملائمة مثل "التحريض على العنف".
من جانبها، قالت شركة غوغل إنها أخطرت "تروث سوشال" يوم 19 أغسطس/ آب بأن تطبيقها ينتهك سياسات متجر "بلاي" الأمر الذي يحتاج أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
يذكر أن تطبيق "تروث سوشال
" أصبح متاحا للتنزيل على متاجر التطبيقات الالكترونية في وقت متأخر من مساء يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، حيث تم أيضًا تنزيل التطبيق تلقائيًا لمستخدمي أجهزة "أبل" الذين طلبوا التطبيق مسبقًا قبل الإطلاق المتوقع.
وأعاد هذا التطبيق حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.