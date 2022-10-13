https://sputnikarabic.ae/20221013/لوكاشينكو-نظام-الضوابط-والتوازنات-ينهار-في-أوروبا-1068967149.html
لوكاشينكو: نظام الضوابط والتوازنات ينهار في أوروبا
لوكاشينكو: نظام الضوابط والتوازنات ينهار في أوروبا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن نظام الضوابط والتوازنات في المنطقة الأوروبية ينفجر وينهار مع الأيام. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T07:17+0000
2022-10-13T07:17+0000
2022-10-13T07:17+0000
العالم
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وقال لوكاشينكو خلال قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ( CICA) في أستانا: "يمكن لتوسيع التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والمركز الدولي للتعاون الدولي أن يرسي أساسًا قويًا لكل من التطوير الناجح للفضاء الأوراسي وأمن الدول المشاركة في هذه الاتحادات".وأضاف لوكاشينكو قائلا: "يمكننا أن نصبح مثالًا جيدًا للتفاعل بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فشل الغرب في التعامل مع وظيفة المنظم العالمي والضامن للاستقرار.وأكد لوكاشينكو أن ممارسة الغرب لتنظيم انقلابات في الدول الأخرى، بالإضافة إلى العقوبات تحمل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: نظام الضوابط والتوازنات ينهار في أوروبا
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن نظام الضوابط والتوازنات في المنطقة الأوروبية ينفجر وينهار مع الأيام.
وقال لوكاشينكو خلال قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ( CICA) في أستانا: "يمكن لتوسيع التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والمركز الدولي للتعاون الدولي أن يرسي أساسًا قويًا لكل من التطوير الناجح للفضاء الأوراسي وأمن الدول المشاركة في هذه الاتحادات".
وأضاف لوكاشينكو قائلا: "يمكننا أن نصبح مثالًا جيدًا للتفاعل بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فشل الغرب في التعامل مع وظيفة المنظم العالمي والضامن للاستقرار.
وأكد لوكاشينكو أن ممارسة الغرب لتنظيم انقلابات في الدول الأخرى، بالإضافة إلى العقوبات تحمل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.