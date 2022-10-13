عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعترف-بالهجوم-على-القرم-وبلغورود-1068986029.html
وزير الخارجية الأوكراني يعترف بالهجوم على القرم وبلغورود
وزير الخارجية الأوكراني يعترف بالهجوم على القرم وبلغورود
اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع المخادعين بأن نظام كييف يقف وراء التفجيرات في شبه جزيرة القرم وبلغورود. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:25+0000
2022-10-13T12:25+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
وجاءت تصريحات كوليبا خلال مقابلة عبر تقنية الفيديو مع أصحاب المقالب فوفان ولكسوس، اللذين تظاهرا بأنهما مسؤول أمريكي.وأوضح أنه من خلال الضربات على شبه جزيرة القرم، تحاول كييف تدمير القدرة القتالية للجيش الروسي والقرم هي "مصدر ذخيرة" لموسكو وقاعدة جوية للطائرات التي تنطلق منها الضربات. وقال كوليبا "بناء على ذلك، فإن تدمير القواعد والمستودعات والذخيرة والطيران في شبه جزيرة القرم له تأثير مباشر على الاستعداد القتالي والقدرة القتالية لروسيا في البر الرئيسي لأوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزير الخارجية الأوكراني يعترف بالهجوم على القرم وبلغورود

12:25 GMT 13.10.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع المخادعين بأن نظام كييف يقف وراء التفجيرات في شبه جزيرة القرم وبلغورود.
وجاءت تصريحات كوليبا خلال مقابلة عبر تقنية الفيديو مع أصحاب المقالب فوفان ولكسوس، اللذين تظاهرا بأنهما مسؤول أمريكي.
وأوضح أنه من خلال الضربات على شبه جزيرة القرم، تحاول كييف تدمير القدرة القتالية للجيش الروسي والقرم هي "مصدر ذخيرة" لموسكو وقاعدة جوية للطائرات التي تنطلق منها الضربات.
وقال كوليبا "بناء على ذلك، فإن تدمير القواعد والمستودعات والذخيرة والطيران في شبه جزيرة القرم له تأثير مباشر على الاستعداد القتالي والقدرة القتالية لروسيا في البر الرئيسي لأوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала