https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعترف-بالهجوم-على-القرم-وبلغورود-1068986029.html
وزير الخارجية الأوكراني يعترف بالهجوم على القرم وبلغورود
وزير الخارجية الأوكراني يعترف بالهجوم على القرم وبلغورود
اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع المخادعين بأن نظام كييف يقف وراء التفجيرات في شبه جزيرة القرم وبلغورود. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:25+0000
2022-10-13T12:25+0000
2022-10-13T12:25+0000
العالم
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وجاءت تصريحات كوليبا خلال مقابلة عبر تقنية الفيديو مع أصحاب المقالب فوفان ولكسوس، اللذين تظاهرا بأنهما مسؤول أمريكي.وأوضح أنه من خلال الضربات على شبه جزيرة القرم، تحاول كييف تدمير القدرة القتالية للجيش الروسي والقرم هي "مصدر ذخيرة" لموسكو وقاعدة جوية للطائرات التي تنطلق منها الضربات. وقال كوليبا "بناء على ذلك، فإن تدمير القواعد والمستودعات والذخيرة والطيران في شبه جزيرة القرم له تأثير مباشر على الاستعداد القتالي والقدرة القتالية لروسيا في البر الرئيسي لأوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الخارجية الأوكراني يعترف بالهجوم على القرم وبلغورود
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اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في محادثة مع المخادعين بأن نظام كييف يقف وراء التفجيرات في شبه جزيرة القرم وبلغورود.
وجاءت تصريحات كوليبا خلال مقابلة عبر تقنية الفيديو مع أصحاب المقالب فوفان ولكسوس، اللذين تظاهرا بأنهما مسؤول أمريكي.
وأوضح أنه من خلال الضربات على شبه جزيرة القرم، تحاول كييف تدمير القدرة القتالية للجيش الروسي والقرم هي "مصدر ذخيرة" لموسكو وقاعدة جوية للطائرات التي تنطلق منها الضربات.
وقال كوليبا "بناء على ذلك، فإن تدمير القواعد والمستودعات والذخيرة والطيران في شبه جزيرة القرم له تأثير مباشر على الاستعداد القتالي والقدرة القتالية لروسيا في البر الرئيسي لأوكرانيا".