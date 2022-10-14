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الرئيس البيلاروسي يعلن تكثيف إجراءات مكافحة الإرهاب بسبب تفاقم الوضع على حدود البلاد
الرئيس البيلاروسي يعلن تكثيف إجراءات مكافحة الإرهاب بسبب تفاقم الوضع على حدود البلاد
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت تكثيف إجراءات مكافحة الإرهاب بسبب تفاقم الوضع على حدود البلاد. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:36+0000
2022-10-14T10:36+0000
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وقال لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "فيما يتعلق بتفاقم الوضع على طول محيط حدودنا ووفقًا للوثائق الموجودة لدينا بشأن هذه القضية في اتحاد بيلاروسيا وروسيا تم تطبيق نظام مكافحة الخطر الإرهابي المتزايد".وشدد لوكاشينكو على أنه "بسبب تفاقم الوضع بالقرب من الحدود اتخذت إجراءات بنشر مجموعة من القوات المتحالفة بين الجيشين الروسي والبيلاروسي على الحدود"، مؤكدا على أن "كل شيء يتم وفقا للخطة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي خلال مقابلة مع صحيفة إزفستيا إنه تم إدخال نظام عمليات مكافحة الإرهاب في بيلاروسيا وأن القوات المسلحة والخدمات الخاصة في البلاد مستعدة لصد أي استفزازات من الدول المجاورة.وبدورها قالت وكالة بيلتا الحكومية البيلاروسية نقلاً عن مصدر في المخابرات البيلاروسية "كي جي بي" إن البلاد لم تطبق نظام عمليات لمكافحة الإرهاب، ولكن "في الوقت الحالي ، يتم تنفيذ دورات تدريبية مخططة في البلاد من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد".
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العالم

الرئيس البيلاروسي يعلن تكثيف إجراءات مكافحة الإرهاب بسبب تفاقم الوضع على حدود البلاد

10:36 GMT 14.10.2022
© AP Photo / Nikolai Petrovالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Nikolai Petrov
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت تكثيف إجراءات مكافحة الإرهاب بسبب تفاقم الوضع على حدود البلاد.
وقال لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "فيما يتعلق بتفاقم الوضع على طول محيط حدودنا ووفقًا للوثائق الموجودة لدينا بشأن هذه القضية في اتحاد بيلاروسيا وروسيا تم تطبيق نظام مكافحة الخطر الإرهابي المتزايد".
وشدد لوكاشينكو على أنه "بسبب تفاقم الوضع بالقرب من الحدود اتخذت إجراءات بنشر مجموعة من القوات المتحالفة بين الجيشين الروسي والبيلاروسي على الحدود"، مؤكدا على أن "كل شيء يتم وفقا للخطة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي خلال مقابلة مع صحيفة إزفستيا إنه تم إدخال نظام عمليات مكافحة الإرهاب في بيلاروسيا وأن القوات المسلحة والخدمات الخاصة في البلاد مستعدة لصد أي استفزازات من الدول المجاورة.
وبدورها قالت وكالة بيلتا الحكومية البيلاروسية نقلاً عن مصدر في المخابرات البيلاروسية "كي جي بي" إن البلاد لم تطبق نظام عمليات لمكافحة الإرهاب، ولكن "في الوقت الحالي ، يتم تنفيذ دورات تدريبية مخططة في البلاد من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد".
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