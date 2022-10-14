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https://sputnikarabic.ae/20221014/بايدن-يعلق-على-حادث-إطلاق-نار-في-جنوب-كارولينا-أسفر-عن-مقتل-5-أشخاص-1069044959.html
بايدن يعلق على حادث إطلاق نار في جنوب كارولينا أسفر عن مقتل 5 أشخاص
بايدن يعلق على حادث إطلاق نار في جنوب كارولينا أسفر عن مقتل 5 أشخاص
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن السلطات الفيدرالية الأمريكية تساعد وكالات إنفاذ ‏القانون في ولاية جنوب كارولينا بشأن تحقيقاتها في حادث إطلاق... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T20:27+0000
2022-10-14T20:27+0000
جو بايدن
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وأشار بايدن في بيان صحفي نشره موقع البيت الأبيض: "تعمل إدارتي بشكل وثيق مع الحاكم، روي كوبر، لمساعدة السلطات المحلية في هذا التحقيق إلى أقصى حد ممكن".وحث بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حظر على الأسلحة الهجومية، حتى يتمكن على الفور من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مشتبها به يبلغ من العمر 15 عاما قتل، أمس الخميس، 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رالي، من بينهم ضابط شرطة خارج الخدمة، بينما أصاب اثنين آخرين.وأفاد أحد الشهود لوسائل الإعلام بأن المشتبه به كان يرتدي ملابس مموهة، وكان مسلحا ببندقية طويلة السبطانة.
https://sputnikarabic.ae/20220607/تقرير-أمريكا-شهدت-246-عملية-إطلاق-نار-جماعي-في-2022-حتى-الآن-1063220375.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يعلق على حادث إطلاق نار في جنوب كارولينا أسفر عن مقتل 5 أشخاص

20:27 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
© AFP 2022 / POOL
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن السلطات الفيدرالية الأمريكية تساعد وكالات إنفاذ ‏القانون في ولاية جنوب كارولينا بشأن تحقيقاتها في حادث إطلاق نار وقع هناك، وتسبب في مقتل 5 ‏أشخاص بمدينة رالي.‏
وأشار بايدن في بيان صحفي نشره موقع البيت الأبيض: "تعمل إدارتي بشكل وثيق مع الحاكم، روي كوبر، لمساعدة السلطات المحلية في هذا التحقيق إلى أقصى حد ممكن".
وحث بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حظر على الأسلحة الهجومية، حتى يتمكن على الفور من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
تقرير: أمريكا شهدت 246 عملية إطلاق نار جماعي في 2022 حتى الآن
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مشتبها به يبلغ من العمر 15 عاما قتل، أمس الخميس، 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رالي، من بينهم ضابط شرطة خارج الخدمة، بينما أصاب اثنين آخرين.
وأفاد أحد الشهود لوسائل الإعلام بأن المشتبه به كان يرتدي ملابس مموهة، وكان مسلحا ببندقية طويلة السبطانة.
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