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https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-تهديدات-كثيرة-ليس-فقط--في-القارة-الأوروبية-لكن-في-آسيا-أيضا-1069023939.html
بوتين: روسيا مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
بوتين: روسيا مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده اليوم مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة في كازاخستان إن هناك الكثير من التهديدات ليس فقط في القارة الأوروبية لكن في آسيا أيضا، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة للغاية ببلدان وسط آسيا التي ليس لديها منفذ إلى المحيط والبحار.
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بوتين: روسيا مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.

12:33 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 14.10.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا، كازاخستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده اليوم مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة في كازاخستان إن هناك الكثير من التهديدات ليس فقط في القارة الأوروبية لكن في آسيا أيضا، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة للغاية ببلدان وسط آسيا التي ليس لديها منفذ إلى المحيط والبحار.
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