https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-تهديدات-كثيرة-ليس-فقط--في-القارة-الأوروبية-لكن-في-آسيا-أيضا-1069023939.html
بوتين: روسيا مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
بوتين: روسيا مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده اليوم مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T12:33+0000
2022-10-14T12:33+0000
2022-10-14T12:44+0000
العالم
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وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة في كازاخستان إن هناك الكثير من التهديدات ليس فقط في القارة الأوروبية لكن في آسيا أيضا، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة للغاية ببلدان وسط آسيا التي ليس لديها منفذ إلى المحيط والبحار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوتين: روسيا مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
12:33 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 14.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده اليوم مهتمة أكثر بالتعاون مع دول آسيا الوسطى.
وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي بعد قمة "رابطة الدول المستقلة في كازاخستان إن هناك الكثير من التهديدات ليس فقط في القارة الأوروبية لكن في آسيا أيضا، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة للغاية ببلدان وسط آسيا التي ليس لديها منفذ إلى المحيط والبحار.