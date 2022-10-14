https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-روسيا-منفتحة-على-تعزيز-تعاون-متعدد-الأطراف-مع-دول-آسيا-الوسطى-1069019341.html
بوتين: روسيا منفتحة على تعزيز تعاون متعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى
بوتين: روسيا منفتحة على تعزيز تعاون متعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده منفتحة على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في آسيا الوسطى، وذلك لإنشاء سلاسل توزيع جديدة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:33+0000
2022-10-14T10:33+0000
2022-10-14T11:00+0000
روسيا
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وقال بوتين إن هذه الاجراءات هي لضمان التشغيل السلس للمشاريع المشتركة وبناء خطط لوجستية بديلة".وتستضيف أستانا يوم الجمعة أول قمة تنسيق بين روسيا وآسيا الوسطى. وأطلقته موسكو خلال الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجميع الدول الخمس في المنطقة.
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روسيا
بوتين: روسيا منفتحة على تعزيز تعاون متعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى
10:33 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 14.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده منفتحة على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في آسيا الوسطى، وذلك لإنشاء سلاسل توزيع جديدة.
وقال بوتين إن هذه الاجراءات هي لضمان التشغيل السلس للمشاريع المشتركة وبناء خطط لوجستية بديلة".
وتستضيف أستانا يوم الجمعة أول قمة تنسيق بين روسيا وآسيا الوسطى.
وأطلقته موسكو خلال الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجميع الدول الخمس في المنطقة.