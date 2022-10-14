https://sputnikarabic.ae/20221014/زلزال-بقوة-64-ريختر-يضرب-سواحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1069009847.html
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
أعلنت الخدمة الجيولوجية الأمريكية، عن رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل بابوا غينيا الجديدة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T02:13+0000
2022-10-14T02:13+0000
2022-10-14T02:31+0000
زلزلا قوي
غينيا
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موسكو – سبوتنيك. وقد تم رصد الزلزال في الساعة 22:20 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي (01:20 من يوم الجمعة بتوقيت موسكو). ووقع الزلزال على بعد 151 كيلومتر من مدينة كوكوبو في جزيرة بريطانيا الجديدة. وكان عمق الزلزال 71.3 كيلومتر.ولم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية بعد.
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زلزلا قوي, غينيا
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
02:13 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 02:31 GMT 14.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الجيولوجية الأمريكية، عن رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل بابوا غينيا الجديدة.
موسكو – سبوتنيك
. وقد تم رصد الزلزال في الساعة 22:20 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي (01:20 من يوم الجمعة بتوقيت موسكو). ووقع الزلزال على بعد 151 كيلومتر من مدينة كوكوبو في جزيرة بريطانيا الجديدة. وكان عمق الزلزال 71.3 كيلومتر.
ولم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية بعد.