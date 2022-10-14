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https://sputnikarabic.ae/20221014/عبد-اللطيف-رشيد-رئيس-العراق-الجديد-1069018506.html
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد
اختار مجلس النواب العراقي يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت، حيث حصل على 162 صوتا، فيما نال منافسه الرئيس -المنتهية ولايته ... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:01+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد

10:01 GMT 14.10.2022
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اختار مجلس النواب العراقي يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت، حيث حصل على 162 صوتا، فيما نال منافسه الرئيس -المنتهية ولايته - برهم صالح 99 صوتا واعتبرت 8 أصوات باطلة.
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد - سبوتنيك عربي
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