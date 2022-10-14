https://sputnikarabic.ae/20221014/عبد-اللطيف-رشيد-رئيس-العراق-الجديد-1069018506.html
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد
اختار مجلس النواب العراقي يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت، حيث حصل على 162 صوتا، فيما نال منافسه الرئيس -المنتهية ولايته ... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:01+0000
2022-10-14T10:01+0000
2022-10-14T10:01+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1069018181_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_22c4d5d37d9be74c9d3d789cc282c3a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1069018181_131:0:1188:793_1920x0_80_0_0_3bb9caad610430d6b2965b1bfe5c18cc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
عبد اللطيف رشيد... رئيس العراق الجديد
تابعنا عبر
اختار مجلس النواب العراقي يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت، حيث حصل على 162 صوتا، فيما نال منافسه الرئيس -المنتهية ولايته - برهم صالح 99 صوتا واعتبرت 8 أصوات باطلة.