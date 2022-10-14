https://sputnikarabic.ae/20221014/عون-يؤكد-لوزيرة-خارجية-فرنسا-أن-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-ستساعد-لبنان-على-تجاوز-أزمته-1069026796.html

عون يؤكد لوزيرة خارجية فرنسا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستساعد لبنان على تجاوز أزمته

عون يؤكد لوزيرة خارجية فرنسا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستساعد لبنان على تجاوز أزمته

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T13:37+0000

2022-10-14T13:37+0000

2022-10-14T13:37+0000

لبنان

أخبار فرنسا

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار لبنان

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جاء ذلك خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.وقال عون لكولونا إن "موافقة لبنان ستشكل مدخلاً اساسياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وتساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار".واكد عون عزمه "على العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن سعيه إلى تشكيل حكومة جديدة لا سيما وأن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه من المهم جداً التوافق على رئيس جديد للجمهورية يتولى مهامه ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد".وطلب من كولونا "مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وقد ظهرت أخيراً إصابات الكوليرا في عدد من مخيمات إيوائهم، إضافة إلى المشكلات الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين".وشدد على "أهمية عودتهم إلى بلادهم، خصوصاً وأن العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية، مجدداً رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان، معتبراً أن اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء".وبدورها لفتت كولونا إلى أنه "بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتها إلى لبنان تدور في أجواء أكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح".وأكدت "تمسك فرنسا بصداقتها مع لبنان، خصوصاً في الأوقات الصعبة"، متمنية أن "يتمكن اللبنانيون من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي".واعتبرت أن "إجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة"، مشددة على "دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة".

https://sputnikarabic.ae/20221014/خبراء-يؤكدون-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-خدم-إسرائيل-أكثر-من-لبنان-1069016823.html

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لبنان, أخبار فرنسا , ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان