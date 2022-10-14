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https://sputnikarabic.ae/20221014/مئات-الشبان-والشابات-يتراشقون-بالألوان-الزاهية-خلال-مهرجان-الألوان-في-دمشق-1069042163.html
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال "مهرجان الألوان" في دمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال "مهرجان الألوان" في دمشق
بالفرح والألوان الزاهية الطاغية على آثار دمشق اجتمع أكثر من 3 ألاف شاب وشابة في دمشق ضمن مهرجان الألوان الذي يقام بنسخته الثانية تحت شعار "I (love) Damascus". 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T18:42+0000
2022-10-14T18:42+0000
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وعلى مدى 6 ساعات متتالية، تحول المشاركون في مهرجان الألوان إلى لوحات فنية بشرية سلمت نفسها لحرية الاحتفال بفرح الحياة على طريقتهم رغم الأزمات التي يعج بها البلد.المهرجان الذي يحمل رسالة الأمل والحب لرواده الذين يشاركون فيه من باب تلوين حياتهم بصورة حقيقية، انطلق في قلب ملعب نادي المحافظة الرياضي بدمشق، حيث تراشق المشاركون بالمهرجان الرمال والمساحيق الملونة، على وقع الموسيقى، وتقنيات الإضاءة العالية، فتحولت الحشود إلى لوحات بشرية مزينة بألوان السماء.وأضاف علاء الدين: الألوان المستخدمة بالمهرجان هي مواد صحية ومصنوعة من الطعام المجفف والفواكه ومادة مشابهة للطحين لذلك هي ليست مضرة بالصحة لأنها معتمدة عالميا في مختلف البلدان التي تحتفل بهذا المهرجان، مشيرا إلى أن الألوان التي تم استخدامها اليوم هي (الأزرق، الأحمر، البنفسجي، الأصفر، والأخضر والكحلي الفاتح).بدورها أكدت الطالبة الجامعية داليا لـ "سبوتنيك" أن "المهرجان يعد فرصة كبيرة للتأكيد بأن الحياة عادت من جديد وخاصة أننا على أبواب الامتحانات فهو فرصة لبث الطاقة الايجابية التي ترسلها الألوان المشابهة لألوان الطيف".ويعد مهرجان الألوان تقليد بدأ للمرة الأولى في الهند، ويحتفل بألوانه الزاهية بحلول فصل الربيع في البلاد، وانتصاره على فصل الشتاء، ثم تناقلته دول أوروبية، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وفنلندا والنرويج، ثم انتقل إلى بقية أنحاء العالم وأقيم أول مهرجان للألوان في سوريا في عام 2018 وسط العاصمة السورية دمشق.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال "مهرجان الألوان" في دمشق

18:42 GMT 14.10.2022
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . shams molhem
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بالفرح والألوان الزاهية الطاغية على آثار دمشق اجتمع أكثر من 3 ألاف شاب وشابة في دمشق ضمن مهرجان الألوان الذي يقام بنسخته الثانية تحت شعار "I (love) Damascus".
وعلى مدى 6 ساعات متتالية، تحول المشاركون في مهرجان الألوان إلى لوحات فنية بشرية سلمت نفسها لحرية الاحتفال بفرح الحياة على طريقتهم رغم الأزمات التي يعج بها البلد.
المهرجان الذي يحمل رسالة الأمل والحب لرواده الذين يشاركون فيه من باب تلوين حياتهم بصورة حقيقية، انطلق في قلب ملعب نادي المحافظة الرياضي بدمشق، حيث تراشق المشاركون بالمهرجان الرمال والمساحيق الملونة، على وقع الموسيقى، وتقنيات الإضاءة العالية، فتحولت الحشود إلى لوحات بشرية مزينة بألوان السماء.
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhem

يقول منظم المهرجان أحمد علاء الدين في تصريح لـ "سبوتنيك" إن مهرجان الألوان يقام اليوم في سوريا بعد توقف سنوات بسبب وباء كورونا، لافتاً إلى أن الهدف من الفعالية زرع الفرح والابتسامة على وجوه الشباب والشابات إضافة إلى الرسالة للعالم بالخارج بأن سوريا انتصرت على الحرب والحصار، الاقتصادي لذلك من المقرر قيام المهرجان في محافظات الساحل وحمص وحلب.

© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhem
وأضاف علاء الدين: الألوان المستخدمة بالمهرجان هي مواد صحية ومصنوعة من الطعام المجفف والفواكه ومادة مشابهة للطحين لذلك هي ليست مضرة بالصحة لأنها معتمدة عالميا في مختلف البلدان التي تحتفل بهذا المهرجان، مشيرا إلى أن الألوان التي تم استخدامها اليوم هي (الأزرق، الأحمر، البنفسجي، الأصفر، والأخضر والكحلي الفاتح).
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhem

أما الشابة ولاء ذات الـ28 عاما والمشاركة بالمهرجان، فقالت لـ"سبوتنيك": اليوم حضرت من دبي إلى سوريا للمشاركة بهذا المهرجان الجميل الذي يبث الفرح والسعادة لدى الشباب والشابات، مبينة أن "اختلاف الألوان والدمج بينهم خلال نثرها بالسماء شكل لوحة فنية جميلة تشبه الشعب السوري الذي أكد للعالم جميعاً أن الاختلاف لا يفرق السوريين وهم يد واحدة في جميع الظروف التي تمر بها سوريا".

© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhem
بدورها أكدت الطالبة الجامعية داليا لـ "سبوتنيك" أن "المهرجان يعد فرصة كبيرة للتأكيد بأن الحياة عادت من جديد وخاصة أننا على أبواب الامتحانات فهو فرصة لبث الطاقة الايجابية التي ترسلها الألوان المشابهة لألوان الطيف".
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhem

وأشارت داليا إلى أن "الفكرة من وراء المهرجان هي بث الحياة، فالسعادة والفرح أساسيان لحياة السوريين، وقد اعتاد شباب مجتمعنا على إيجاد الفرح في كلّ عمل يقوم به".

© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
© Sputnik . shams molhemمئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
1/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
2/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
3/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
4/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
5/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
6/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
7/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
8/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
9/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
10/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
11/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
12/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
13/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
14/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
15/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
16/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
17/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
18/18
© Sputnik . shams molhem
مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال (مهرجان الألوان) بدمشق
ويعد مهرجان الألوان تقليد بدأ للمرة الأولى في الهند، ويحتفل بألوانه الزاهية بحلول فصل الربيع في البلاد، وانتصاره على فصل الشتاء، ثم تناقلته دول أوروبية، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وفنلندا والنرويج، ثم انتقل إلى بقية أنحاء العالم وأقيم أول مهرجان للألوان في سوريا في عام 2018 وسط العاصمة السورية دمشق.
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