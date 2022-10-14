https://sputnikarabic.ae/20221014/مئات-الشبان-والشابات-يتراشقون-بالألوان-الزاهية-خلال-مهرجان-الألوان-في-دمشق-1069042163.html

مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال "مهرجان الألوان" في دمشق

مئات الشبان والشابات يتراشقون بالألوان الزاهية خلال "مهرجان الألوان" في دمشق

بالفرح والألوان الزاهية الطاغية على آثار دمشق اجتمع أكثر من 3 ألاف شاب وشابة في دمشق ضمن مهرجان الألوان الذي يقام بنسخته الثانية تحت شعار "I (love) Damascus". 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T18:42+0000

2022-10-14T18:42+0000

2022-10-14T18:42+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وعلى مدى 6 ساعات متتالية، تحول المشاركون في مهرجان الألوان إلى لوحات فنية بشرية سلمت نفسها لحرية الاحتفال بفرح الحياة على طريقتهم رغم الأزمات التي يعج بها البلد.المهرجان الذي يحمل رسالة الأمل والحب لرواده الذين يشاركون فيه من باب تلوين حياتهم بصورة حقيقية، انطلق في قلب ملعب نادي المحافظة الرياضي بدمشق، حيث تراشق المشاركون بالمهرجان الرمال والمساحيق الملونة، على وقع الموسيقى، وتقنيات الإضاءة العالية، فتحولت الحشود إلى لوحات بشرية مزينة بألوان السماء.وأضاف علاء الدين: الألوان المستخدمة بالمهرجان هي مواد صحية ومصنوعة من الطعام المجفف والفواكه ومادة مشابهة للطحين لذلك هي ليست مضرة بالصحة لأنها معتمدة عالميا في مختلف البلدان التي تحتفل بهذا المهرجان، مشيرا إلى أن الألوان التي تم استخدامها اليوم هي (الأزرق، الأحمر، البنفسجي، الأصفر، والأخضر والكحلي الفاتح).بدورها أكدت الطالبة الجامعية داليا لـ "سبوتنيك" أن "المهرجان يعد فرصة كبيرة للتأكيد بأن الحياة عادت من جديد وخاصة أننا على أبواب الامتحانات فهو فرصة لبث الطاقة الايجابية التي ترسلها الألوان المشابهة لألوان الطيف".ويعد مهرجان الألوان تقليد بدأ للمرة الأولى في الهند، ويحتفل بألوانه الزاهية بحلول فصل الربيع في البلاد، وانتصاره على فصل الشتاء، ثم تناقلته دول أوروبية، مثل ألمانيا، وإسبانيا، وفنلندا والنرويج، ثم انتقل إلى بقية أنحاء العالم وأقيم أول مهرجان للألوان في سوريا في عام 2018 وسط العاصمة السورية دمشق.

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