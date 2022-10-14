https://sputnikarabic.ae/20221014/نتنياهو-يدعي-أن-ترامب-وافق-على-ضم-ثلث-الضفة-الغربية-لإسرائيل-1069019449.html
نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة الغربية لإسرائيل
نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة الغربية لإسرائيل
ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب قد وافق على الضم الفوري لثلث الضفة الغربية لإسرائيل. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:46+0000
2022-10-14T10:46+0000
2022-10-14T10:46+0000
بنيامين نتنياهو
جو بايدن
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار العالم العربي
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ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن كتاب نتنياهو الجديد "بيبي - قصة حياتي"، والذي صدر في إسرائيل، أن "بيبي" (الاسم الذي يطلق على نتنياهو) أن ترامب وافق على ضم إسرائيل لثلث الضفة الغربية، ضمن ما ما عرف بـ"صفقة القرن".وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وافق في العام 2020 على ضم إسرائيل حوالي ثلث الضفة الغربية على الفور، إلا أن ترامب تراجع عن الفكرة في اليوم التالي.وأوضح نتنياهو في كتابه الذي صدر حديثا أنه كان من المفترض ضمن خطة أو صفقة القرن نقل حاولي ثلثي أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة الفلسطينيين.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية، في شهر يوليو/تموز الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام"، مشددًا على دعمه كرئيس أمريكي "لحل الدولتين" الذي يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها ووصاية الأردن أمر أساسي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, جو بايدن, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار العالم العربي
بنيامين نتنياهو, جو بايدن, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار العالم العربي
نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة الغربية لإسرائيل
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ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب قد وافق على الضم الفوري لثلث الضفة الغربية لإسرائيل.
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن كتاب نتنياهو الجديد
"بيبي - قصة حياتي"، والذي صدر في إسرائيل، أن "بيبي" (الاسم الذي يطلق على نتنياهو) أن ترامب وافق على ضم إسرائيل لثلث الضفة الغربية، ضمن ما ما عرف بـ"صفقة القرن".
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وافق في العام 2020 على ضم إسرائيل حوالي ثلث الضفة الغربية على الفور، إلا أن ترامب تراجع عن الفكرة في اليوم التالي.
وأوضح نتنياهو في كتابه الذي صدر حديثا أنه كان من المفترض ضمن خطة أو صفقة القرن نقل حاولي ثلثي أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة الفلسطينيين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال زيارته لإسرائيل
والضفة الغربية، في شهر يوليو/تموز الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام"، مشددًا على دعمه كرئيس أمريكي "لحل الدولتين" الذي يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها ووصاية الأردن أمر أساسي".