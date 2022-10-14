عربي
https://sputnikarabic.ae/20221014/نتنياهو-يدعي-أن-ترامب-وافق-على-ضم-ثلث-الضفة-الغربية-لإسرائيل-1069019449.html
نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة الغربية لإسرائيل
نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة الغربية لإسرائيل
ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب قد وافق على الضم الفوري لثلث الضفة الغربية لإسرائيل. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:46+0000
2022-10-14T10:46+0000
بنيامين نتنياهو
جو بايدن
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102414/72/1024147297_0:0:4313:2427_1920x0_80_0_0_d9ecf13290e20a87cbf7b284c09443d3.jpg
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن كتاب نتنياهو الجديد "بيبي - قصة حياتي"، والذي صدر في إسرائيل، أن "بيبي" (الاسم الذي يطلق على نتنياهو) أن ترامب وافق على ضم إسرائيل لثلث الضفة الغربية، ضمن ما ما عرف بـ"صفقة القرن".وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وافق في العام 2020 على ضم إسرائيل حوالي ثلث الضفة الغربية على الفور، إلا أن ترامب تراجع عن الفكرة في اليوم التالي.وأوضح نتنياهو في كتابه الذي صدر حديثا أنه كان من المفترض ضمن خطة أو صفقة القرن نقل حاولي ثلثي أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة الفلسطينيين.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية، في شهر يوليو/تموز الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام"، مشددًا على دعمه كرئيس أمريكي "لحل الدولتين" الذي يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها ووصاية الأردن أمر أساسي".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102414/72/1024147297_0:0:4313:3235_1920x0_80_0_0_406f5ce1530e4e8658910e1209c95dd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, جو بايدن, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار العالم العربي
بنيامين نتنياهو, جو بايدن, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار العالم العربي

نتنياهو يدعي أن ترامب وافق على ضم ثلث الضفة الغربية لإسرائيل

10:46 GMT 14.10.2022
© AP Photo / Oded Balilty الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، 22 مايو/ آيار 2017
 الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، 22 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Oded Balilty
تابعنا عبرTelegram
ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب قد وافق على الضم الفوري لثلث الضفة الغربية لإسرائيل.
ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن كتاب نتنياهو الجديد "بيبي - قصة حياتي"، والذي صدر في إسرائيل، أن "بيبي" (الاسم الذي يطلق على نتنياهو) أن ترامب وافق على ضم إسرائيل لثلث الضفة الغربية، ضمن ما ما عرف بـ"صفقة القرن".
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وافق في العام 2020 على ضم إسرائيل حوالي ثلث الضفة الغربية على الفور، إلا أن ترامب تراجع عن الفكرة في اليوم التالي.
وأوضح نتنياهو في كتابه الذي صدر حديثا أنه كان من المفترض ضمن خطة أو صفقة القرن نقل حاولي ثلثي أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة الفلسطينيين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية، في شهر يوليو/تموز الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام"، مشددًا على دعمه كرئيس أمريكي "لحل الدولتين" الذي يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها ووصاية الأردن أمر أساسي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала