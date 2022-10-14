https://sputnikarabic.ae/20221014/نتنياهو-يعترف-بتحريضه-أوباما-مهاجمة-إيران-1069018686.html

نتنياهو يعترف بتحريضه أوباما مهاجمة إيران

نتنياهو يعترف بتحريضه أوباما مهاجمة إيران

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بتحريضه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مهاجمة إيران. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T10:14+0000

2022-10-14T10:14+0000

2022-10-14T10:14+0000

الرئيس الأمريكي باراك اوباما

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

إيران

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ونقلت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن كتاب نتنياهو الجديد "بيبي - قصة حياتي"، والذي صدر في إسرائيل، أن "بيبي" (الاسم الذي يطلق على نتنياهو) حرض أوباما على الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ولكن الرئيس الأمريكي السابق رفض.وأكدت الصحيفة أن نتنياهو حث أوباما على الهجوم على إيران خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق إلى تل أبيب، في العام 2013، وأن هذا التحريض أو الطلب لم يكن الأول من نوعه، لكن أوباما رفض طلب نتنياهو بدعوى أن الأمور يجب أن تدار بطريقة مختلفة.ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي في كتابه بذلك، بل أوضح أن علاقته بالرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، كانت غامضة.سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في الثامن والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، أن تعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل.ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، تعهد من خلالها بأنه سواء في ظل وجود اتفاق نووي بين إيران وأمريكا أو دونه، فإنه سيفعل أي شيء لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.وأرفق رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، شريط فيديو له خلال فترة رئاسته للوزراء في بلاده، في فترته الأخيرة، وهو داخل الأمم المتحدة، يتحدث عما أسماه بـ"مخاطر" الاتفاق النووي الإيراني.وشدد نتنياهو خلال شريط الفيديو على أن بلاده ستدافع عن نفسها بأي ثمن، وستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

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الرئيس الأمريكي باراك اوباما, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, إيران