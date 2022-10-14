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وكالة: مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها
https://sputnikarabic.ae/20221014/وكالة-مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-بجروح-خطيرة-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-ومخيمها-1069010609.html
وكالة: مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها
وكالة: مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T05:56+0000
2022-10-14T06:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الوكالة إن "قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين ومخيمها واندلاع مواجهات عنيفة".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.وتزايدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

وكالة: مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها

05:56 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 14.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها.
وقالت الوكالة إن "قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين ومخيمها واندلاع مواجهات عنيفة".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.
وتزايدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
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