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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-ويدمر-صاروخين-هارم-1069053344.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية ويدمر صاروخين "هارم"
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية ويدمر صاروخين "هارم"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-25، ودمرت 18 قذيفة من راجمات هيمارس وراجمات أولخا، بالإضافة إلى... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T11:15+0000
2022-10-15T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي بالقرب من منطقة كيسيليفكا بمقاطعة نيكولايف طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 قذيفة من أنظمة هيمارس وأولخا في منطقة سفوبودنيو في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون تم إسقاط صاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز "هارم" في منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية".وفي الوقت نفسه، أوضحت أنه " تم اعتراض 10 طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرتين أمريكيتين من طراز Switchblade-600في مناطق بولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي، وستارومايورسكوي، ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودميترينكو وتومارينو وتشيكينو في مقاطعة خيرسون وتورايد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، عدة هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق.وأضافت أنه في منطقة قرية بيريستوفو في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومستودعًا ميدانيًا بالذخيرة بنيران المدفعية".وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة الروسية قضت أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا في مدينة زابوروجيه، يضربة دقيقة على نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي 65 التابع لجيش العدو.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية ويدمر صاروخين "هارم"

11:15 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 11:16 GMT 15.10.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-25، ودمرت 18 قذيفة من راجمات هيمارس وراجمات أولخا، بالإضافة إلى صاروخين "هارم.
وقالت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي بالقرب من منطقة كيسيليفكا بمقاطعة نيكولايف طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 قذيفة من أنظمة هيمارس وأولخا في منطقة سفوبودنيو في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون تم إسقاط صاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز "هارم" في منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية".
وفي الوقت نفسه، أوضحت أنه " تم اعتراض 10 طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرتين أمريكيتين من طراز Switchblade-600في مناطق بولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي، وستارومايورسكوي، ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودميترينكو وتومارينو وتشيكينو في مقاطعة خيرسون وتورايد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش الروسي، وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية، أربعة مواقع قيادة للجيش الأوكراني ودمر خمسة مستودعات ذخيرة، و53 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 142 منطقة، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، عدة هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق.
وأضافت أنه في منطقة قرية بيريستوفو في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومستودعًا ميدانيًا بالذخيرة بنيران المدفعية".
وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة الروسية قضت أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا في مدينة زابوروجيه، يضربة دقيقة على نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي 65 التابع لجيش العدو.
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Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:17 GMT
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