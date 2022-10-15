https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-ويدمر-صاروخين-هارم-1069053344.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية ويدمر صاروخين "هارم"

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" أوكرانية ويدمر صاروخين "هارم"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-25، ودمرت 18 قذيفة من راجمات هيمارس وراجمات أولخا، بالإضافة إلى... 15.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-15T11:15+0000

2022-10-15T11:15+0000

2022-10-15T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقالت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي بالقرب من منطقة كيسيليفكا بمقاطعة نيكولايف طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 قذيفة من أنظمة هيمارس وأولخا في منطقة سفوبودنيو في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون تم إسقاط صاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز "هارم" في منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية".وفي الوقت نفسه، أوضحت أنه " تم اعتراض 10 طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرتين أمريكيتين من طراز Switchblade-600في مناطق بولتافا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي، وستارومايورسكوي، ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودميترينكو وتومارينو وتشيكينو في مقاطعة خيرسون وتورايد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، عدة هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق.وأضافت أنه في منطقة قرية بيريستوفو في مقاطعة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومستودعًا ميدانيًا بالذخيرة بنيران المدفعية".وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة الروسية قضت أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا في مدينة زابوروجيه، يضربة دقيقة على نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي 65 التابع لجيش العدو.

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