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السودان... مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 في اشتباكات قبلية
السودان... مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 في اشتباكات قبلية
أعلن متحدث باسم الجيش السوداني، اليوم السبت، عن مقتل 5 أفراد وإصابة 9 آخرين، في أعمال ‏عنف قبلي بين النوبة والمسيرية، بمنطقة لقاوة بولاية غرب كردفان‎.‎ 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T15:37+0000
2022-10-15T15:37+0000
أخبار السودان اليوم
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وأشار في بيان له إلى أن "بعض أحياء مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان شهدت اشتباكات بين بعض أفراد النوبة والمسيرية في لقاوة، أمس الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري واليوم السبت 15 من الشهر نفسه، والتي أسفرت حتى صباح اليوم عن مقتل اثنين قتيل و4 جرحى من أبناء المسيرية، و3 قتلى و5 جرحى من أبناء النوبة".وأضاف المتحدث أنه "تم نهب المممتلكات الخاصة في أحياء كردفاي ودبكاية وحرق عدد من المنازل"، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.وتابع أن "القوة العسكرية الموجودة بالمنطقة والمكونة من القوات المسلحة والدعم السريع وعناصر من الشرطة تدخلت على مدى اليومين، وقامت بالفصل بين الطرفين المتنازعين، وإخلاء المصابين وتأمين السوق المحلي والمرافق الحيوية".ومع مرور الوقت واستمرار الأزمة السياسية في السودان، تصاعدت حدة التوترات القبلية والعرقية وارتفعت معدلات القتل والإصابة، ما يثير المخاوف من اقتراب البلاد من شبح الحرب الأهلية وخطر التقسيم.
https://sputnikarabic.ae/20220717/سقوط-60-قتيلا-وأكثر-من-160-جريحا-خلال-اشتباكات-قبلية-في-السودان-1065191960.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان... مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 في اشتباكات قبلية

15:37 GMT 15.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
الجيش السوداني
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن متحدث باسم الجيش السوداني، اليوم السبت، عن مقتل 5 أفراد وإصابة 9 آخرين، في أعمال ‏عنف قبلي بين النوبة والمسيرية، بمنطقة لقاوة بولاية غرب كردفان‎.‎
وأشار في بيان له إلى أن "بعض أحياء مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان شهدت اشتباكات بين بعض أفراد النوبة والمسيرية في لقاوة، أمس الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري واليوم السبت 15 من الشهر نفسه، والتي أسفرت حتى صباح اليوم عن مقتل اثنين قتيل و4 جرحى من أبناء المسيرية، و3 قتلى و5 جرحى من أبناء النوبة".
وأضاف المتحدث أنه "تم نهب المممتلكات الخاصة في أحياء كردفاي ودبكاية وحرق عدد من المنازل"، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.
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وتابع أن "القوة العسكرية الموجودة بالمنطقة والمكونة من القوات المسلحة والدعم السريع وعناصر من الشرطة تدخلت على مدى اليومين، وقامت بالفصل بين الطرفين المتنازعين، وإخلاء المصابين وتأمين السوق المحلي والمرافق الحيوية".
ومع مرور الوقت واستمرار الأزمة السياسية في السودان، تصاعدت حدة التوترات القبلية والعرقية وارتفعت معدلات القتل والإصابة، ما يثير المخاوف من اقتراب البلاد من شبح الحرب الأهلية وخطر التقسيم.
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