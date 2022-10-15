https://sputnikarabic.ae/20221015/بايدن-قد-يعلق-مبيعات-الأسلحة-للسعودية-بسبب-قرار-خفض-إنتاج-النفط-1069047280.html
بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب قرار خفض إنتاج النفط
بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب قرار خفض إنتاج النفط
أعلن العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كريس كونز، إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T03:52+0000
2022-10-15T03:52+0000
2022-10-15T03:52+0000
السعودية
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موسكو - سبوتنيك. وقال: "أعتقد أن كلا من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية".هذا وصنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ـ وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.ونفت السعودية، الأربعاء، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية
بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب قرار خفض إنتاج النفط
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أعلن العضو بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كريس كونز، إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.
موسكو - سبوتنيك
. وقال: "أعتقد أن كلا من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية".
هذا وصنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ـ وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+"
بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.
ونفت السعودية، الأربعاء، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.