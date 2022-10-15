عربي
الدفاع الروسية تعلن مقتل 11 متطوعا عسكريا إثر هجوم إرهابي في مقاطعة بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20221015/تلغرام-يرفض-طلب-إسرائيل-حذف-حسابات-عرين-الأسود-الفلسطينية-معتبرا-أنه-انتهاك-لحرية-التعبير-1069068986.html
"تلغرام" يرفض طلب إسرائيل حذف حسابات "عرين الأسود" الفلسطينية معتبرا أنه انتهاك لحرية التعبير
"تلغرام" يرفض طلب إسرائيل حذف حسابات "عرين الأسود" الفلسطينية معتبرا أنه انتهاك لحرية التعبير
رفض تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" طلبا إسرائيليا بإغلاق حسابات مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة الناشطة بالضفة الغربية، معتبرا أن طلب إسرائيل "انتهاك... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T19:11+0000
2022-10-15T19:11+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049714541_0:11:1184:677_1920x0_80_0_0_c94de6715d0c3329bd71c41d59068dff.jpg
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركة "ميتا" الأمريكية (تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، استجابت لطلب تل أبيب وأغلقت حسابات "عرين الأسود"، على شبكتي التواصل التابعتين لها.وأضافت: "في المقابل رفض تلغرام حجب الحساب واعتبر أن هذا انتهاك لحرية التعبير".ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "هذه الحسابات تشكل خطرا حقيقيا وفوريا. من خلالها يجندون ويخططون ويشجعون الإرهاب".وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة ذاتها إن تطبيق "تيك توك" أغلق حساب "عرين الأسود"، بطلب من إسرائيل، فيما نفت المجموعة لاحقا أن تكون لها أي حسابات على تطبيق مشاركة الفيديوهات.وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها عمليات إطلاق نار ضد القوات الإسرائيلية بالضفة .وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049714541_73:0:1125:789_1920x0_80_0_0_442fa3c34a0458dced3f27da4f825cc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

"تلغرام" يرفض طلب إسرائيل حذف حسابات "عرين الأسود" الفلسطينية معتبرا أنه انتهاك لحرية التعبير

19:11 GMT 15.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتطبيق "تليغرام"
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبرTelegram
رفض تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" طلبا إسرائيليا بإغلاق حسابات مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة الناشطة بالضفة الغربية، معتبرا أن طلب إسرائيل "انتهاك لحرية التعبير".
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركة "ميتا" الأمريكية (تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، استجابت لطلب تل أبيب وأغلقت حسابات "عرين الأسود"، على شبكتي التواصل التابعتين لها.
وأضافت: "في المقابل رفض تلغرام حجب الحساب واعتبر أن هذا انتهاك لحرية التعبير".
ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "هذه الحسابات تشكل خطرا حقيقيا وفوريا. من خلالها يجندون ويخططون ويشجعون الإرهاب".
وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة ذاتها إن تطبيق "تيك توك" أغلق حساب "عرين الأسود"، بطلب من إسرائيل، فيما نفت المجموعة لاحقا أن تكون لها أي حسابات على تطبيق مشاركة الفيديوهات.
وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها عمليات إطلاق نار ضد القوات الإسرائيلية بالضفة .
وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.
وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала