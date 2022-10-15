https://sputnikarabic.ae/20221015/تلغرام-يرفض-طلب-إسرائيل-حذف-حسابات-عرين-الأسود-الفلسطينية-معتبرا-أنه-انتهاك-لحرية-التعبير-1069068986.html
"تلغرام" يرفض طلب إسرائيل حذف حسابات "عرين الأسود" الفلسطينية معتبرا أنه انتهاك لحرية التعبير
"تلغرام" يرفض طلب إسرائيل حذف حسابات "عرين الأسود" الفلسطينية معتبرا أنه انتهاك لحرية التعبير
رفض تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" طلبا إسرائيليا بإغلاق حسابات مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة الناشطة بالضفة الغربية، معتبرا أن طلب إسرائيل "انتهاك... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T19:11+0000
2022-10-15T19:11+0000
2022-10-15T19:11+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049714541_0:11:1184:677_1920x0_80_0_0_c94de6715d0c3329bd71c41d59068dff.jpg
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركة "ميتا" الأمريكية (تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، استجابت لطلب تل أبيب وأغلقت حسابات "عرين الأسود"، على شبكتي التواصل التابعتين لها.وأضافت: "في المقابل رفض تلغرام حجب الحساب واعتبر أن هذا انتهاك لحرية التعبير".ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "هذه الحسابات تشكل خطرا حقيقيا وفوريا. من خلالها يجندون ويخططون ويشجعون الإرهاب".وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة ذاتها إن تطبيق "تيك توك" أغلق حساب "عرين الأسود"، بطلب من إسرائيل، فيما نفت المجموعة لاحقا أن تكون لها أي حسابات على تطبيق مشاركة الفيديوهات.وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها عمليات إطلاق نار ضد القوات الإسرائيلية بالضفة .وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049714541_73:0:1125:789_1920x0_80_0_0_442fa3c34a0458dced3f27da4f825cc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
"تلغرام" يرفض طلب إسرائيل حذف حسابات "عرين الأسود" الفلسطينية معتبرا أنه انتهاك لحرية التعبير
تابعنا عبر
رفض تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" طلبا إسرائيليا بإغلاق حسابات مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة الناشطة بالضفة الغربية، معتبرا أن طلب إسرائيل "انتهاك لحرية التعبير".
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شركة "ميتا" الأمريكية (تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، استجابت لطلب تل أبيب وأغلقت حسابات "عرين الأسود"، على شبكتي التواصل التابعتين لها.
وأضافت: "في المقابل رفض تلغرام
حجب الحساب واعتبر أن هذا انتهاك لحرية التعبير".
ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "هذه الحسابات تشكل خطرا حقيقيا وفوريا. من خلالها يجندون ويخططون ويشجعون الإرهاب".
وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة ذاتها إن تطبيق "تيك توك" أغلق حساب "عرين الأسود"، بطلب من إسرائيل، فيما نفت المجموعة لاحقا أن تكون لها أي حسابات على تطبيق مشاركة الفيديوهات.
وبرز اسم "عرين الأسود
" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها عمليات إطلاق نار ضد القوات الإسرائيلية بالضفة .
وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.
وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".