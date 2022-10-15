https://sputnikarabic.ae/20221015/روسيا-تستخدم-بنجاح-نظام-استطلاع-المدفعية-بنسيلين-في-أوكرانيا--1069046902.html
روسيا تستخدم بنجاح نظام استطلاع المدفعية "بنسيلين" في أوكرانيا
روسيا تستخدم بنجاح نظام استطلاع المدفعية "بنسيلين" في أوكرانيا
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" (Penicillin) أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T01:42+0000
2022-10-15T01:42+0000
2022-10-15T01:42+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إن الأنظمة أظهرت كفاءة عالية في إطار قتال البطاريات المضادة بمدفعية القوات الأوكرانية، بما في ذلك أنظمة مدفعية دول الناتو التي تستخدمها القوات الأوكرانية: "تم اختبار العديد من أنظمة استطلاع المدفعية 1B76 "بنسلين" في ظروف القتال في أوكرانيا".وتستخدم أنظمة "بنسلين" الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها.ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات "كاماز" ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تستخدم بنجاح نظام استطلاع المدفعية "بنسيلين" في أوكرانيا
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قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية "بنسلين" (Penicillin) أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر إن الأنظمة أظهرت كفاءة عالية في إطار قتال البطاريات المضادة بمدفعية القوات الأوكرانية، بما في ذلك أنظمة مدفعية دول الناتو التي تستخدمها القوات الأوكرانية: "تم اختبار العديد من أنظمة استطلاع المدفعية 1B76 "بنسلين" في ظروف القتال في أوكرانيا".
وتستخدم أنظمة "بنسلين" الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها.
ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات "كاماز" ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.