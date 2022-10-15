https://sputnikarabic.ae/20221015/وصول-أول-فرقة-من-الجيش-الروسي-إلى-بيلاروسيا-1069051409.html
وصول أول فرقة من الجيش الروسي إلى بيلاروسيا
وصول أول فرقة من الجيش الروسي إلى بيلاروسيا
ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع بالجمهورية أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا. 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T09:30+0000
2022-10-15T09:30+0000
2022-10-15T09:30+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
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وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".وأضافت الخدمة: "قد تم اتخاذ هذا القرار من أجل تعزيز الحماية والدفاع على حدود دولة الاتحاد على أراضي بيلاروسيا على خلفية النشاط الجاري في المناطق المجاورة لنا".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، الاثنين الماضي، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
وصول أول فرقة من الجيش الروسي إلى بيلاروسيا
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ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع بالجمهورية أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.
وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".
وأضافت الخدمة: "قد تم اتخاذ هذا القرار من أجل تعزيز الحماية والدفاع على حدود دولة الاتحاد على أراضي بيلاروسيا على خلفية النشاط الجاري في المناطق المجاورة لنا".
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، الاثنين الماضي، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.
وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات.