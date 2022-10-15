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https://sputnikarabic.ae/20221015/-طيار-يتحدث-عن-الرؤية-الليلية-للمروحية-مي-35-1069055232.html
طيار يتحدث عن "الرؤية الليلية" للمروحية "مي-35"
طيار يتحدث عن "الرؤية الليلية" للمروحية "مي-35"
تم تكييف المروحية الهجومية متعددة الأغراض من طراز مي-35 للاستخدام مع نظارات الرؤية الليلية. هذا يجعل من الممكن العمل في وضع التخفي وتدمير الأشياء في أي وقت من... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T12:28+0000
2022-10-15T12:28+0000
رصد عسكري
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في مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الروسية، أخبر دانييل، نائب قائد سرب المروحيات الهجومية مي-35، كيف يعمل باستخدام نظارات الرؤية الليلية، ويقوم بمهام تغطية وتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية. وأشار إلى أن أطقم المروحيات تقدم المساعدة للقوات في أي وقت ابتداء من الصباح.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم المروحيات تقوم بإطلاق صواريخ غير موجهة من الطائرات. هذا يزيد من نصف قطر التدمير ويوفر زيادة البقاء على قيد الحياة للأطقم. يتم تنفيذ الرحلات على ارتفاع منخفض للغاية مع تغطية التضاريس.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طيار يتحدث عن "الرؤية الليلية" للمروحية "مي-35"

12:28 GMT 15.10.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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تم تكييف المروحية الهجومية متعددة الأغراض من طراز مي-35 للاستخدام مع نظارات الرؤية الليلية. هذا يجعل من الممكن العمل في وضع التخفي وتدمير الأشياء في أي وقت من اليوم وفي أي طقس.
في مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الروسية، أخبر دانييل، نائب قائد سرب المروحيات الهجومية مي-35، كيف يعمل باستخدام نظارات الرؤية الليلية، ويقوم بمهام تغطية وتدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية. وأشار إلى أن أطقم المروحيات تقدم المساعدة للقوات في أي وقت ابتداء من الصباح.
تم تجهيز مي-35 بنظام دفاع جوي ومكيف للطيران مع نظارات الرؤية الليلية. يمنح هذا ميزة في القتال.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن أطقم المروحيات تقوم بإطلاق صواريخ غير موجهة من الطائرات. هذا يزيد من نصف قطر التدمير ويوفر زيادة البقاء على قيد الحياة للأطقم. يتم تنفيذ الرحلات على ارتفاع منخفض للغاية مع تغطية التضاريس.
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