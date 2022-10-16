https://sputnikarabic.ae/20221016/أطعمة-تغذي-الخلايا-السرطانية-1069087956.html

أطعمة تغذي الخلايا السرطانية

أطعمة تغذي الخلايا السرطانية

نحن نعيش في بيئة شديدة التلوث وغالبًا ما نكون تحت ظروف إجهاد مزمن. هذان العاملان وحدهما يجعلنا جميعًا عرضة لتطور السرطان. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T12:42+0000

2022-10-16T12:42+0000

2022-10-16T12:42+0000

علوم

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نحن أناس عاديون ولدينا قدرة محدودة للغاية على التأثير في التغيير البيئي وبعض مصادر التوتر - على الأقل في الوضع الجيوسياسي الحالي. ومع ذلك، يمكننا التحكم في خياراتنا الغذائية. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سبب نحو 30% من السرطانات هو قائمة الطعام اليومية. باتباع مبدأ "الشيء الرئيسي هو عدم الإضرار"، دعنا نبدأ في التخلص من الأطعمة التي تشكل أرضًا خصبة للسرطان. ما الذي يجب استبعاده من منتجاتنا المعتادة؟ يتحدث موقع "كوبيتا إنتيريا" عنها.السجائرتشير التقديرات إلى أن التدخين مسؤول عن نحو 30% من وفيات السرطان. يعد إدمان التبغ مسؤولاً عن أكثر من 80% من حالات سرطان الحنجرة والرئة. كما أن التبغ مسؤول عن تطور أورام الحلق والفم والمريء والكبد والمعدة والمسالك البولية والأنف والجيوب الأنفية. يعد تدخين التبغ أحد أكثر العوامل المسببة للسرطان المسؤولة عن تطور السرطان لدى البشر. عليك أن تعرف أن التدخين السلبي، أي استنشاق دخان السجائر، لا يقل ضررًا عن التدخين النشط. وفقًا للعلماء، يحتوي التبغ المتاح في السوق على أكثر من 5000 مادة كيميائية مختلفة. يحتوي دخان السجائر على أكثر من 100 مادة مسرطنة معروفة و900 مادة مسرطنة محتملة. الأرقام تتحدث عن نفسها - للوقاية من السرطان، عليك الإقلاع عن التدخين.الكحولتشير التقديرات إلى أن 2 إلى 4% من حالات السرطان سببها استهلاك الكحول. لست مضطرًا للشرب لزيادة خطر الإصابة بالسرطان. الجرعات الصغيرة خطيرة أيضًا. كما تعلم، يعتبر الكحول شديد السمية لخلايا الكبد. لقد أثبت العلماء أنه تحت تأثير الكحول مثل النيكوتين، يرتفع مستوى هرمون الأستروجين، أي الهرمونات الجنسية الأنثوية. مستوياتها العالية، بدورها، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، فإن النساء اللائي يشربن كأسًا واحدًا من النبيذ كل يوم، على سبيل المثال مع العشاء، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنحو 7-10 % من النساء اللواتي لا يشربن. يمكن أن يتسبب الكحول في تطور الأورام في أعضاء وأجزاء مختلفة من الجسم، ولكن أنسجة الثدي معرضة بشكل خاص لتأثيراتها. تحتاج النساء المعرضات وراثيا للإصابة بسرطان الثدي إلى معرفة ذلك.الملحنتحدث عادة عن الإفراط في تناول الملح في سياق مناقشة أمراض القلب والأوعية الدموية. وفي الوقت نفسه، تم ربط هذه التوابل الشعبية، والتي تستخدم أيضًا على نطاق واسع كمواد حافظة، بتطور السرطانات، خاصة في الجهاز الهضمي. تشير التقديرات إلى أن حالة واحدة من كل أربع حالات من سرطان المعدة مرتبطة بالإفراط في تناول الملح. تهيج الأغشية المخاطية الرقيقة في الجهاز الهضمي، الملح يضر بها ويسبب الالتهاب.كيف تحد من تناول الملح؟ أولاً، تخلص من ملح الطعام. بدلاً من الملح، يفضل استخدام الأعشاب والتوابل العطرية، مثل الثوم أو البقدونس الطازج والمجفف. ثانيًا، حد، ومن الأفضل استبعاده تمامًا من منتجات النظام الغذائي ذات العمر الافتراضي الطويل جدًا. يستخدم الملح على نطاق واسع كمادة حافظة في صناعة الأغذية.التخزين غير السليم للحبوب والبقوليات والمكسراتترتبط الحبوب والبقوليات والمكسرات بالأطعمة المغذية للغاية، ولكنها يمكن أن تنتج سموم أفلاتوكسين المسرطنة (نوع من الميكوتوسين) إذا تم تخزينها بشكل غير صحيح. تتطور الأفلاتوكسينات في بيئة رطبة مواتية وتظل سامة حتى بعد المعالجة الحرارية.المنتجات ذات درجة عالية من المعالجةلا يحتوي الطعام عالي المعالجة على الملح فحسب، بل يحتوي أيضًا على عدد من الإضافات الكيميائية لتحسين طعمه وملمسه ورائحته وخصائصه الحسية الأخرى. تمت الموافقة على استخدام هذه المواد المضافة في صناعة الأغذية، ومع ذلك، عند استهلاكها بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب آثارًا صحية سلبية. تزيد مُلوِنات الطعام المُعالجة بشكل كبير، ومحسنات النكهة، ومحسنات الرائحة، وشراب الجلوكوز والفركتوز من خطر الالتهاب وتطور الخلايا السرطانية.الوجبات السريعةالوجبات الخفيفة المالحة والحلوة والوجبات السريعة والمنتجات عالية المعالجة والمحشوة بالملونات والمواد الحافظة والنكهة والرائحة ومحسنات الطعم. إنها مصممة لتخدعنا. ما إذا كان استخدام مثل هذه المنتجات يسبب الإدمان غير معروف حاليًا. إنها تسد براعم التذوق وبالتالي نتوقف عن الشعور بطعم المنتجات الطبيعية. ندخل في نوع من الحلقة المفرغة وندرج في القائمة المزيد والمزيد من الأطعمة "المخصبة" بالإضافات الكيميائية.بالإضافة إلى هذه المواد، تحتوي الوجبات السريعة على مركب آخر شديد السمية للصحة ومسرطن للغاية - مادة الأكريلاميد. ما هذه المادة؟ تتشكل مادة الأكريلاميد نتيجة للمعالجة الحرارية (عند درجة حرارة تزيد عن 120 درجة مئوية) للمنتجات المحتوية على النشا. نحن نتحدث عن القلي، والخبز، والشوي. ما هي الأطعمة التي تحتوي على مادة الأكريلاميد المسرطنة:1. رقائق البطاطس،2.بطاطس مقلية،3. الكعك والحلويات الأخرى.الوجبات السريعة هي أيضًا مصدر أكثر الدهون المتحولة سمية. أنها تثقل كاهل نظام القلب والأوعية الدموية ولها تأثير مسرطن.لحم أحمراللحوم لا تحتوي على الألياف، فهي صعبة الهضم، وبالتالي تبقى في الجهاز الهضمي لفترة أطول بكثير من المنتجات الأخرى. تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المدخنة على كمية كبيرة من الهيم، وهو أحد مكونات الهيموجلوبين، وهو مصدر للحديد. يمكن أن يتسبب الهيم في تهيج الغشاء المخاطي المعوي بل وإتلافه، مما يؤدي إلى الالتهاب ويزيد من احتمالية تكوين الخلايا السرطانية، أي التغيرات في خلية الجسم التي تسبب تطور الورم. في اللحوم البيضاء، يكون محتوى الهيم أقل، لذلك لا يثقل كاهل الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي بنفس القدر. اللحوم الحمراء أيضا لها تأثير كبير على الإصابة بسرطان المعدة والبنكرياس.يجب استبعاد اللحوم الحمراء أو اللحوم المدخنة من القائمة اليومية. يزيد الاستهلاك المنتظم حتى بكميات صغيرة (100 غرام يوميًا) من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 30%.السرطان يأكل السكرالسكر لا يؤثر على تكوين الخلايا السرطانية بل هو بيئة مثالية لها. تحتاج الخلايا (المرضية) المشكلة حديثًا إلى الغذاء لتنميتها. في الأشخاص الذين تتميز قائمة طعامهم بوجود أطعمة غنية بالسكر، تنمو هذه الخلايا وتتكاثر بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين يحدون من تناول السكريات البسيطة.

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