https://sputnikarabic.ae/20221016/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-عن-مناورات-لقواته-البرية-لرفع-مستوى-الاستعداد-القتالي-1069078234.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مناورات لقواته البرية لرفع مستوى الاستعداد القتالي
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مناورات لقواته البرية لرفع مستوى الاستعداد القتالي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "قواته البرية ستجري "مناورات الاقتدار الكبرى"، خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T06:28+0000
2022-10-16T06:28+0000
2022-10-16T06:28+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن "مقر عاشوراء سيجري خلال الأيام القادمة مناورات الاقتدار الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري في الحدود الشمالية للبلاد ومنطقة أرس العامة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح العميد باكبور أن "تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي وفقا للتقويم السنوي ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة للحرس الثوري".وكانت القوات البرية في الجيش الإيراني قامت بإجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.وذكرت وكالة "فارس" أن مناورة القوات البرية في الجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث استمرت لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية: "أجريت هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جوا ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20220922/إيران-تكشف-عن-أحداث-صواريخها-دقيقة-وبعيدة-المدى-فيديو-1068082426.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مناورات لقواته البرية لرفع مستوى الاستعداد القتالي
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "قواته البرية ستجري "مناورات الاقتدار الكبرى"، خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.
وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن "مقر عاشوراء سيجري خلال الأيام القادمة مناورات الاقتدار الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري في الحدود الشمالية للبلاد ومنطقة أرس العامة"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح العميد باكبور أن "تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي وفقا للتقويم السنوي ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة للحرس الثوري".
وكانت القوات البرية في الجيش الإيراني قامت بإجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكرت وكالة
"فارس" أن مناورة القوات البرية في الجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث استمرت لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".
ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية: "أجريت هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جوا ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية".