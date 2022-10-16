https://sputnikarabic.ae/20221016/الحكومة-الإيرانية-تؤكد-عزمها-استكمال-مسار-تطوير-صناعتها-النووية-1069110879.html

الحكومة الإيرانية تؤكد عزمها استكمال مسار تطوير صناعتها النووية

الحكومة الإيرانية تؤكد عزمها استكمال مسار تطوير صناعتها النووية

قال المتحدث باسم الحكومة في إيران، علي بهادري جهرمي، إن بلاده عازمة على استكمال مسار تطوير صناعتها النووية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T20:47+0000

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وأكد جهرمي في تصريح له، اليوم الأحد، ضرورة ترشيد وتحديد أولويات الصناعة النووية الإيرانية بما يتيح فرص استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلاجية والصحية والزراعية.وأشار، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى تدشين 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لدى 200 مركز علاجي داخل البلاد.ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى مسيرة توطين إنشاء المفاعلات النووية في البلاد، مؤكدا على أن "المضي بهذا الاتجاه سيتيح لنا الانضمام إلى نادي الدول المصنعة لمفاعلات البحوث النووية في العالم".وقال إن "الحكومة حدّدت الأهداف للمضي في إنشاء المفاعلات النووية محليا؛ الأمر الذي ينبئ بمستقبل واعد للصناعة النووية وسائر الصناعات الزراعية والصيدلانية والعلاجية داخل البلاد".

https://sputnikarabic.ae/20221011/توقف-المفاوضات-النووية-بين-إيران-وأمريكا-تعثر-مرحلي-أم-عودة-للمربع-صفر؟-1068895552.html

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