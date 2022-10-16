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السعودية تطلق خدمة لحصول حاملي بطاقة "هيا" على التأشيرة مجانا
السعودية تطلق خدمة لحصول حاملي بطاقة "هيا" على التأشيرة مجانا
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق خدمة إلكترونية تمكن حاملي بطاقة مشجع "هيا" من الحصول على تأشيرة دخول البلاد مجانا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T20:07+0000
2022-10-16T20:07+0000
السعودية
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وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن بطاقة "هيا" خاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022، وبفضل إطلاق الخدمة الإلكترونية سيتمكن حامل البطاقة من الحصول على تأشيرة دخول المملكة مجانا من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات.في السياق ذاته، أضافت وزارة الخارجية السعودية، بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية الحكومية للتأشيرات.يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد أعلن استحداث عدة تأشيرات جديدة لا تحتاج إلى نظام الكفيل في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة" في إطار جذب المتميزين في مجالات التعليم والبحث العلمي.واستحدث المجلس تأشيرة تعليمية "طويلة المدى"، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء لأغراض الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، كما استحدث تأشيرة تعليمية "قصيرة المدى" تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، ويستثنى حامل التأشيرات التعليمية الجديدة من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم "كفيل"، وفقا لصحيفة "عكاظ".وقال خبراء إن التأشيرات الجديدة ستفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة للمملكة، وتزيد من التبادل التعليمي والثقافي مع دول العالم، وتدعم الجانب السياحي، وتزيد المداخيل السعودية من النقد الأجنبي.
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السعودية, أخبار مصر الآن
السعودية, أخبار مصر الآن

السعودية تطلق خدمة لحصول حاملي بطاقة "هيا" على التأشيرة مجانا

20:07 GMT 16.10.2022
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق خدمة إلكترونية تمكن حاملي بطاقة مشجع "هيا" من الحصول على تأشيرة دخول البلاد مجانا.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن بطاقة "هيا" خاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022، وبفضل إطلاق الخدمة الإلكترونية سيتمكن حامل البطاقة من الحصول على تأشيرة دخول المملكة مجانا من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات.
في السياق ذاته، أضافت وزارة الخارجية السعودية، بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية الحكومية للتأشيرات.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد أعلن استحداث عدة تأشيرات جديدة لا تحتاج إلى نظام الكفيل في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة" في إطار جذب المتميزين في مجالات التعليم والبحث العلمي.
واستحدث المجلس تأشيرة تعليمية "طويلة المدى"، تمنح للطلاب والباحثين والخبراء لأغراض الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، كما استحدث تأشيرة تعليمية "قصيرة المدى" تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، ويستثنى حامل التأشيرات التعليمية الجديدة من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم "كفيل"، وفقا لصحيفة "عكاظ".
وقال خبراء إن التأشيرات الجديدة ستفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة للمملكة، وتزيد من التبادل التعليمي والثقافي مع دول العالم، وتدعم الجانب السياحي، وتزيد المداخيل السعودية من النقد الأجنبي.
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