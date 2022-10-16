https://sputnikarabic.ae/20221016/الكويت-صدور-مرسوم-بإعادة-تشكيل-مجلس-الوزراء-1069092759.html
الكويت... صدور مرسوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
الكويت... صدور مرسوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
صدر مرسوم أميري كويتي، اليوم الأحد، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T14:42+0000
2022-10-16T14:42+0000
2022-10-16T14:42+0000
الكويت
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وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن التشكيل الوزاري الجديد تضمن تعيين النائبين بدر الملا وعمار العجمي، وتم اختيار الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، كما تم اختيار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.في السياق ذاته، اعتذرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، رنا الفارس، عن المشاركة في الحكومة الجديدة، بحسب ما صرحت به مصادر للصحيفة.وأوضحت المصادر أن الحكومة رفضت شرطا وضعته الوزيرة رنا الفارس مما أدى إلى اعتذارها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التشكيل الوزاري بعد قليل على حساب مركز التواصل الحكومي.من جانبه، نشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكون من 15 وزيرا ووزيرا للدولة، مؤكدا أن بدر حامد يوسف الملا شغل منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبدالله الجابر الصباح وزارة الخارجية، وبحسب المرسوم أيضا يتولى الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزارة الدفاع.وكشفت تقارير إعلامية سابقة عن ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة، التي من المزمع أن يعلنها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قريبا.ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.
الكويت
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت
الكويت... صدور مرسوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
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صدر مرسوم أميري كويتي، اليوم الأحد، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت صحيفة
"القبس" الكويتية إن التشكيل الوزاري الجديد تضمن تعيين النائبين بدر الملا وعمار العجمي، وتم اختيار الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، كما تم اختيار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
في السياق ذاته، اعتذرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، رنا الفارس، عن المشاركة في الحكومة الجديدة، بحسب ما صرحت به مصادر للصحيفة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة رفضت شرطا وضعته الوزيرة رنا الفارس مما أدى إلى اعتذارها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التشكيل الوزاري بعد قليل على حساب مركز التواصل الحكومي.
من جانبه، نشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكون من 15 وزيرا ووزيرا للدولة، مؤكدا أن بدر حامد يوسف الملا شغل منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبدالله الجابر الصباح وزارة الخارجية، وبحسب المرسوم أيضا يتولى الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزارة الدفاع.
وكشفت تقارير إعلامية سابقة عن ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة
، التي من المزمع أن يعلنها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قريبا.
ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.