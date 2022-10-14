https://sputnikarabic.ae/20221014/وسائل-إعلام-محلية-تكشف-ملامح-تشكيلة-الحكومة-الكويتية-الجديدة--1069010888.html
وسائل إعلام محلية تكشف ملامح تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
وسائل إعلام محلية تكشف ملامح تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
كشفت تقارير إعلامية كويتية عن ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة، التي من المزمع أن يعلنها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قريبا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T06:29+0000
2022-10-14T06:29+0000
2022-10-14T06:29+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.كما أكد المصدر بقاء بعض الوزراء من الحكومة السابقة، مثل رنا الفارس وعبد الوهاب الرشيد وعبد الرحمن المطيري.وأوضح المصدر أن الساحة السياسية بالكويت تتجه نحو الهدوء، خاصة مع قرب انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم الأميري الذي أجل انعقادها سابقا إلى هذا التاريخ.يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.طالع أيضا: إعلام: رئيس الوزراء الكويتي يدعو الكتل البرلمانية إلى لقاء غدا لبحث أزمة تشكيل الحكومة الجديدة
https://sputnikarabic.ae/20221007/تعديلات-مرتقبة-على-تشكيل-الحكومة-الكويتية-الجديدة-عقب-إعلان-45-نائبا-رفضهم-لها-1068718078.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
وسائل إعلام محلية تكشف ملامح تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية كويتية عن ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة، التي من المزمع أن يعلنها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قريبا.
ووفقا لما نقلته
جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.
كما أكد المصدر بقاء بعض الوزراء من الحكومة السابقة، مثل رنا الفارس وعبد الوهاب الرشيد وعبد الرحمن المطيري.
ولفت إلى أن "محمد الفارس الذي جرى تكليفه في وقت سابق بتولي وزارَتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، قد اعتذر رسمياً عن الدخول في التشكيل الوزاري الجديد".
وأوضح المصدر أن الساحة السياسية بالكويت تتجه نحو الهدوء، خاصة مع قرب انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم الأميري الذي أجل انعقادها سابقا إلى هذا التاريخ
.
يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.