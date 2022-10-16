https://sputnikarabic.ae/20221016/المبعوث-الأممي-بيدرسون-يصل-إلى-دمشق-غدا-ويلتقي-وزير-الخارجية-السوري-1069105645.html
المبعوث الأممي بيدرسون يصل إلى دمشق غدا ويلتقي وزير الخارجية السوري
المبعوث الأممي بيدرسون يصل إلى دمشق غدا ويلتقي وزير الخارجية السوري
يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، غدا الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، لمناقشة تفاصيل الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:33+0000
2022-10-16T18:33+0000
2022-10-16T18:33+0000
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دمشق - سبوتنيك. وذكر مصدر لـ"سبوتنيك" أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي المبعوث بيدرسون لمناقشة الجولة التاسعة للجنة الدستورية السورية الصغرى والتي كانت مقرر انعقادها في 25 يوليو/ تموز الماضي".وأعلن المبعوث الأممي في 16 يوليو الماضي تأجيل انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة التي كانت مقررة بين 25 و29 من يوليو الماضي دون ذكر أسباب.في السياق ذاته، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن "روسيا ترى أنّ من الضروري اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، بدلا من جنيف".وتهدف اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في 2019 إلى إعادة كتابة دستور جديد لسوريا، بمشاركة أطراف المعارضة السورية والحكومة، تمهيداً لإجراء عملية سياسية تضم جميع الأطياف السورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
المبعوث الأممي بيدرسون يصل إلى دمشق غدا ويلتقي وزير الخارجية السوري
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يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، غدا الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، لمناقشة تفاصيل الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
دمشق - سبوتنيك. وذكر مصدر لـ"سبوتنيك" أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي المبعوث بيدرسون لمناقشة الجولة التاسعة للجنة الدستورية السورية الصغرى والتي كانت مقرر انعقادها في 25 يوليو/ تموز الماضي".
وأعلن المبعوث الأممي في 16 يوليو الماضي تأجيل انعقاد الجلسة التاسعة
للجنة الدستورية المصغرة التي كانت مقررة بين 25 و29 من يوليو الماضي دون ذكر أسباب.
في السياق ذاته، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن "روسيا ترى أنّ من الضروري اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، بدلا من جنيف".
وتهدف اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في 2019 إلى إعادة كتابة دستور جديد لسوريا، بمشاركة أطراف المعارضة السورية والحكومة، تمهيداً لإجراء عملية سياسية تضم جميع الأطياف السورية.