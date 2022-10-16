https://sputnikarabic.ae/20221016/بعد-تصريحات-محمود-عباس-بعدم-ثقته-في-الأمريكيين-ما-أفق-العلاقة-الفلسطينية-مع-واشنطن؟--1069088569.html

بعد تصريحات محمود عباس بعدم ثقته في الأمريكيين... ما أفق العلاقة الفلسطينية مع واشنطن؟

بعد تصريحات محمود عباس بعدم ثقته في الأمريكيين... ما أفق العلاقة الفلسطينية مع واشنطن؟

أعلن موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن ممثلي الإدارة الأمريكية "استشاطوا غضبا" من كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدم ثقة... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T13:10+0000

2022-10-16T13:10+0000

2022-10-16T13:10+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069088406_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d5b7a11dda758cd24e7fbc3669f1a575.png

16-10 Bewodouh بعد تصريحات أبو مازن بعدم ثقته في الأمريكيين.. ما أفق العلاقة الفلسطينية مع واشنطن؟

ووفقا للمصادر، فقد عبر المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمستشاري عباس عن عدم رضاهم حول هذه التصريحات.وقال ممثل جهاز الأمن القومي للموقع إن واشنطن لا تعتبر أن روسيا هي الشريك الذي يحتاجه الجانب الفلسطيني للمساعدة في التسوية.وأشار إلى أن "الرئيس بايدن، من ناحية أخرى، أظهر التزام الولايات المتحدة على مدى عقود عديدة بإيجاد حلول مثمرة والعمل نحو سلام دائم، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".ودعا بوتين في مؤتمر أستانا إلى القيام بالكثير من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا وفلسطين على نحو أكثر نشاطا، حيث قال إن هناك إمكانية لذلك.من جانبه، أكد عباس أن فلسطين لن تقبل أبدا أن تستفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث قال إن "روسيا دافعت دائما عن العدالة.. ونحن سعداء بوجود مثل هذا الشريك في روسيا". وبحسب موقع "أكسيوس"، فقد تحدث عباس أيضا عن عدم ثقة الفلسطينيين في الجانب الأمريكي.وأشار إلى أن "مكانها وزمانها في مؤتمر أستانا وخلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبعث رسالة إلى الأمريكيين مفادها أنكم لم تعودوا تؤتمنون على القضية الفلسطينية، ومضمونها مقصود نظرا لما باتت تمثله أمريكا من دعم غير محدود لإسرائيل، وعدم التقدم خطوة في اتجاه الحل وتصريح بايدن بأنه صهيوني".وأشار رفيق عوض إلى أن "الغضب الأمريكي من أبو مازن (الرئيس الفلسطيني) وإدارته يمكن أن يترجم على أرض الواقع في شكل حملات تشهير وتهديد بالبحث عن بديل، وأشياء أخرى كثيرة"، مضيفًا أن "أبو مازن يستثمر في النظام العالمي الذي بدأ يتشكل من جديد الآن وتلعب فيه روسيا دورا كبيرا ومؤثرا".وأضاف عبد العاطي أن "التصريحات الأخيرة لأبو مازن لا يمكن فصلها عن مجمل أحداث وتطورات مثل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وقرار أوبك+، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, بوضوح, аудио