https://sputnikarabic.ae/20221016/بيل-غيتس-يخصص-12-مليار-دولار-للقضاء-على-مرض-شلل-الأطفال-1069110734.html
بيل غيتس يخصص 1.2 مليار دولار للقضاء على مرض شلل الأطفال
بيل غيتس يخصص 1.2 مليار دولار للقضاء على مرض شلل الأطفال
أعلنت مؤسسة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، الخيرية التي يمتلكها مع طليقته، مليندا غيتس، اليوم الأحد، عن تخصيصها مبلغ 1.2 مليار دولار لدعم الجهود... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T20:36+0000
2022-10-16T20:36+0000
2022-10-16T20:36+0000
مجتمع
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وقال الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، مارك سوزمان، إن "الخطوات الأخيرة للقضاء على المرض هي الأصعب بكثير ولكن مؤسستنا لا تزال مكرسة لمستقبل خال من شلل الأطفال، ونحن متفائلون بأننا سنحقق ذلك قريبا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.ويأتي تبرع بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" قبل لحظة إعلان رئيسية ستشترك في استضافتها ألمانيا والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، والتي ستقام في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويعد المبلغ الذي أعلن عنه بيل غيتس اليوم هو أكبر التزام مالي لمؤسسته الخيرية حتى الآن، للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.وتعد مؤسسة بيل ومليندا غيتس هي جزء من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهو مشروع رئيسي بين الحكومات والمنظمات الدولية، وساهمت المؤسسة بما يقرب من 5 مليارات دولار في مبادرة الشراكة العالمية.وشلل الأطفال هو مرض شديد العدوى، ينتشر بشكل رئيسي من خلال التلوث بالبراز، ويتسبب بوفاة وشلل آلاف الأطفال سنويا، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف، إلا أن 3 حقن من اللقاح توفر مناعة ضده بنسبة 100 في المئة تقريبا.وتهدف حكومات ومؤسسات العالم إلى القضاء على شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، وهما آخر دولتين يستمر انتشار المرض فيهما.
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مجتمع
بيل غيتس يخصص 1.2 مليار دولار للقضاء على مرض شلل الأطفال
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أعلنت مؤسسة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس، الخيرية التي يمتلكها مع طليقته، مليندا غيتس، اليوم الأحد، عن تخصيصها مبلغ 1.2 مليار دولار لدعم الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال شلل الأطفال على مستوى العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، مارك سوزمان، إن "الخطوات الأخيرة للقضاء على المرض هي الأصعب بكثير ولكن مؤسستنا لا تزال مكرسة لمستقبل خال من شلل الأطفال، ونحن متفائلون بأننا سنحقق ذلك قريبا"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
ويأتي تبرع بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" قبل لحظة إعلان رئيسية ستشترك في استضافتها ألمانيا والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، والتي ستقام في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويعد المبلغ الذي أعلن عنه بيل غيتس اليوم هو أكبر التزام مالي لمؤسسته الخيرية حتى الآن، للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.
وتعد مؤسسة بيل ومليندا غيتس هي جزء من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهو مشروع رئيسي بين الحكومات والمنظمات الدولية، وساهمت المؤسسة بما يقرب من 5 مليارات دولار في مبادرة الشراكة العالمية.
وشلل الأطفال هو مرض شديد العدوى، ينتشر بشكل رئيسي من خلال التلوث بالبراز، ويتسبب بوفاة وشلل آلاف الأطفال سنويا، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف، إلا أن 3 حقن من اللقاح توفر مناعة ضده بنسبة 100 في المئة تقريبا.
وتهدف حكومات ومؤسسات العالم إلى القضاء على شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، وهما آخر دولتين يستمر انتشار المرض فيهما.