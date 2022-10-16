https://sputnikarabic.ae/20221016/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يدعو-السفير-المصري-الجديد-إلى-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-جرائمها-1069097121.html

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو السفير المصري الجديد إلى الضغط على إسرائيل "لوقف جرائمها"

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو السفير المصري الجديد إلى الضغط على إسرائيل "لوقف جرائمها"

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السفير المصري الجديد لدى بلاده إلى الضغط على إسرائيل "لوقف جرائهما" ضد الشعب الفلسطيني. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T16:21+0000

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جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه في رام الله، السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني بالسفير المصري، "متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة"، بحسب المصدر ذاته.وأطلع اشتية السفير المصري "على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، من قتل واقتحامات وحصار واستيطان وعربدة للمستوطنين، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك".وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "في ظل انسداد الأفق السياسي والفراغ السياسي الخطير الذي نعيشه، فإن استراتيجية القيادة والحكومة مبنية على تعزيز صمود المواطنين والتوجه نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمة أفضل للمواطن، والعمل على برنامج إصلاحي".وطالب اشتية "الشقيقة مصر بالضغط على إسرائيل لوقف تماديها وانتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، وأن لا يبقى الدم الفلسطيني محركا للحملة الانتخابية الإسرائيلية"، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل مطلع الشهر المقبل.من جانبه، جدد السفير المصري "موقف بلاده الداعم لفلسطين"، مشددا على "بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين".والأسبوع الماضي، تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماد السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين، خلفا لطارق طايل والذي يتولى المنصب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، تصعيدا شديدا بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، في ظل عملية عسكرية تنفذها الأولى في الضفة أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، وحصار شديد تفرضه على مناطق شمالي الضفة، وسط محاولات فلسطينية لتنفيذ هجمات ضد هذه القوات.

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