رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية تطور خطير
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، الطبيب عبد الله أبو التين، الذي قتل في وقت سابق اليوم، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في إسعاف المصابين بمخيم جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن اشتية أن قتل الطبيب أبو التين (43 عاما) واستهداف الطواقم الطبية الفلسطينية تطور خطير يستدعي بدوره تدخلا عاجلا من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة استهداف الطبيب الفلسطيني عبد الله أبو التين، إضافة إلى ضابطي إسعاف آخرين، أصيبا بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني داخل مستشفى لمخيم جنين.
חילופי אש במחנה הפליטים ג'נין: מחבלים ירו ליד אמבולנס, רופא בסהר האדום נהרגhttps://t.co/WX0od12UTf pic.twitter.com/3zrFhyvKMA— ynet עדכוני (@ynetalerts) October 14, 2022
وفتح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تحقيقا في مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، حيث قتل عبد الله أبو تين، الطبيب الفلسطيني من الهلال الأحمر، في مخيم جنين، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الطبيب الفلسطيني القتيل قد أصيب على ما يبدو برصاصة في الرقبة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
חילופי האש בג'נין: משרד הבריאות הפלסטיני מדווח על שני פלסטינים הרוגים. הכוחות החלו ביציאה ממחנה הפליטים תחת ירי כבד@ItayBlumental pic.twitter.com/S4avkGwJSr— כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2022
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الطبيب الفلسطيني قد قتل على يد مسلحين فلسطينيين، في وقت ادعت وسائل إعلام عبرية أخرى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني واختبؤوا خلفها.
قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم بزعم اعتقال مطلوبين، واسمه متين ضبايا.
גורם ביטחוני על מותו של הרופא מהסהר האדום: "הוא ככל הנראה נורה בראשו מאש החמושים הפלסטינים"@Doron_Kadosh https://t.co/td6giCbl6N— גלצ (@GLZRadio) October 14, 2022
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.
وتزايدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.