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رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية تطور خطير
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية تطور خطير
نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، الطبيب عبد الله أبو التين، الذي قتل في وقت سابق اليوم، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في إسعاف المصابين بمخيم... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:48+0000
2022-10-14T13:48+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن اشتية أن قتل الطبيب أبو التين (43 عاما) واستهداف الطواقم الطبية الفلسطينية تطور خطير يستدعي بدوره تدخلا عاجلا من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة استهداف الطبيب الفلسطيني عبد الله أبو التين، إضافة إلى ضابطي إسعاف آخرين، أصيبا بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني داخل مستشفى لمخيم جنين.وفتح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تحقيقا في مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، حيث قتل عبد الله أبو تين، الطبيب الفلسطيني من الهلال الأحمر، في مخيم جنين، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الطبيب الفلسطيني القتيل قد أصيب على ما يبدو برصاصة في الرقبة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الطبيب الفلسطيني قد قتل على يد مسلحين فلسطينيين، في وقت ادعت وسائل إعلام عبرية أخرى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني واختبؤوا خلفها.قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم بزعم اعتقال مطلوبين، واسمه متين ضبايا.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.وتزايدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
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أخبار العالم العربي, فصائل فلسطينية, إسرائيل
أخبار العالم العربي, فصائل فلسطينية, إسرائيل

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية تطور خطير

13:48 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، الطبيب عبد الله أبو التين، الذي قتل في وقت سابق اليوم، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في إسعاف المصابين بمخيم جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن اشتية أن قتل الطبيب أبو التين (43 عاما) واستهداف الطواقم الطبية الفلسطينية تطور خطير يستدعي بدوره تدخلا عاجلا من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة استهداف الطبيب الفلسطيني عبد الله أبو التين، إضافة إلى ضابطي إسعاف آخرين، أصيبا بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني داخل مستشفى لمخيم جنين.
وفتح الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تحقيقا في مقتل طبيب فلسطيني من الهلال الأحمر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، حيث قتل عبد الله أبو تين، الطبيب الفلسطيني من الهلال الأحمر، في مخيم جنين، خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن الطبيب الفلسطيني القتيل قد أصيب على ما يبدو برصاصة في الرقبة بنيران مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن الطبيب الفلسطيني قد قتل على يد مسلحين فلسطينيين، في وقت ادعت وسائل إعلام عبرية أخرى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني واختبؤوا خلفها.
قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المخيم بزعم اعتقال مطلوبين، واسمه متين ضبايا.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ الآن نشاطا عسكريا في منطقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.
وتزايدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
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