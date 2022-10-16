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https://sputnikarabic.ae/20221016/لبنان-وسوريا-معا-لعودة-آمنة-وكريمة-للنازحين-السوريين-رغم-الرفض-المشبوه--للمجتمع-الغربي--1069089154.html
لبنان وسوريا معا لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين رغم الرفض المشبوه للمجتمع الغربي
لبنان وسوريا معا لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين رغم الرفض المشبوه للمجتمع الغربي
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، لبنان بوقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل جماعي، منعا لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T13:24+0000
2022-10-16T13:24+0000
راديو
نافذة على لبنان
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لبنان وسوريا معا لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين رغم الرفض المشبوه للمجتمع الغربي
لبنان وسوريا معا لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين رغم الرفض المشبوه للمجتمع الغربي
هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض الخطة اللبنانية بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بل يطلبون من السلطات اللبنانية التريث رغم استتباب الأمن والسلام في سوريا.يقول الكاتب والمحلل السياسي حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار الحسن إلى أن سوريا لم تضع العراقيل بوجه عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، بل على العكس هي مستعدة لاستقبال الجميع، وتعمل مع الجانب اللبناني لتحقيق ذلك، لكن مواقف المنظمات الدولية والمجتمع الغربي، هي التي تبث هذه الدعايات المغرضة بين النازحين لتعرقل عودتهم، انطلاقا من خلفيات سياسية لاستخدام هؤلاء النازحين كورقة ضغط على الدولة السورية، وكذلك على الواقع اللبناني.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, نافذة على لبنان, аудио
راديو, نافذة على لبنان, аудио

لبنان وسوريا معا لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين رغم الرفض المشبوه للمجتمع الغربي

13:24 GMT 16.10.2022
لبنان وسوريا معا لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين رغم الرفض المشبوه للمجتمع الغربي
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، لبنان بوقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل جماعي، منعا لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا، حسب زعمها.
هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض الخطة اللبنانية بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بل يطلبون من السلطات اللبنانية التريث رغم استتباب الأمن والسلام في سوريا.
يقول الكاتب والمحلل السياسي حسان الحسن، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"الأقاويل والادعاءات عن تعرض لسلامة النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، هو كلام غير صحيح، بعيد كل البعد عن الواقع، لأن كل من عاد إلى سوريا برعاية الأمن العام اللبناني، لم يتعرض لأي أذى أو مضايقات، بل تم كل شيء على ما يرام".

وأشار الحسن إلى أن سوريا لم تضع العراقيل بوجه عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، بل على العكس هي مستعدة لاستقبال الجميع، وتعمل مع الجانب اللبناني لتحقيق ذلك، لكن مواقف المنظمات الدولية والمجتمع الغربي، هي التي تبث هذه الدعايات المغرضة بين النازحين لتعرقل عودتهم، انطلاقا من خلفيات سياسية لاستخدام هؤلاء النازحين كورقة ضغط على الدولة السورية، وكذلك على الواقع اللبناني.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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