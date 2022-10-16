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https://sputnikarabic.ae/20221016/معلومات-عن-البندقية-الروسية-إيه-كيه--74-إم-1069094590.html
معلومات عن البندقية الروسية "إيه كيه – 74 إم"
معلومات عن البندقية الروسية "إيه كيه – 74 إم"
تمثل "إيه كيه – 74 إم" إحدى نسخ بندقية كلاشنيكوف الهجومية الروسية وتستخدم طلقات تختلف عن الطلقات التي تستخدمها النسخة "إيه كيه – 47". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T15:15+0000
2022-10-16T15:16+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتتميز البندقية بكفاءتها القتالية وسهولة استخدامها بعد أي مستوى من التدريبات، وتتميز بخفة وزنها مقارنة بالنسخ السابقة، حسبما يقول موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أنه تم استخدام مواد أخف في تصنيعها.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إيه كيه – 74 إم"؟يذكر أن عائلة كلاشنيكوف تضم 16 نسخة أقدمها البندقية الشهيرة "إيه كيه – 47" التي يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم في مختلف ظروف القتال بكفاءة عالية.وتمثل بنادق كلاشنيكوف الهجومية واحدة من أشهر البنادق المستخدمة في مهام الاقتحام بصورة أثبتت كفاءتها التي جعلت دول كبرى تحرص على تدريب قواتها الخاصة على استخدام هذا النوع من البنادق.
https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

معلومات عن البندقية الروسية "إيه كيه – 74 إم"

15:15 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 16.10.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalevاية كيه - 74 كلاشينكوف
اية كيه - 74 كلاشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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تمثل "إيه كيه – 74 إم" إحدى نسخ بندقية كلاشنيكوف الهجومية الروسية وتستخدم طلقات تختلف عن الطلقات التي تستخدمها النسخة "إيه كيه – 47".
وتتميز البندقية بكفاءتها القتالية وسهولة استخدامها بعد أي مستوى من التدريبات، وتتميز بخفة وزنها مقارنة بالنسخ السابقة، حسبما يقول موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أنه تم استخدام مواد أخف في تصنيعها.
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
2 يناير 2020, 12:28 GMT

ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إيه كيه – 74 إم"؟

عيار الطلقات: (5.45 * 39 ملم).
الوزن دون طلقات: 3.4 كغم.
الطول الإجمالي: 94.3 سم.
الطول في وضع طي "الدبشك": 70.5 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 41.5 سم.
مدى التصويب: 1000 متر.
وضعية الإطلاق: فردية أو آلية.
معدل الإطلاق النظري: 650 طلقة في الدقيقة.
يذكر أن عائلة كلاشنيكوف تضم 16 نسخة أقدمها البندقية الشهيرة "إيه كيه – 47" التي يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم في مختلف ظروف القتال بكفاءة عالية.
البندقية إيه كيه - 204 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟
13:34 GMT
وتمثل بنادق كلاشنيكوف الهجومية واحدة من أشهر البنادق المستخدمة في مهام الاقتحام بصورة أثبتت كفاءتها التي جعلت دول كبرى تحرص على تدريب قواتها الخاصة على استخدام هذا النوع من البنادق.
© Sputnikبندقية "إيه كيه 19"
بندقية إيه كيه 19 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
بندقية "إيه كيه 19"
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