https://sputnikarabic.ae/20221016/معلومات-عن-البندقية-الروسية-إيه-كيه--74-إم-1069094590.html

معلومات عن البندقية الروسية "إيه كيه – 74 إم"

معلومات عن البندقية الروسية "إيه كيه – 74 إم"

تمثل "إيه كيه – 74 إم" إحدى نسخ بندقية كلاشنيكوف الهجومية الروسية وتستخدم طلقات تختلف عن الطلقات التي تستخدمها النسخة "إيه كيه – 47". 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T15:15+0000

2022-10-16T15:15+0000

2022-10-16T15:16+0000

رصد عسكري

روسيا

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وتتميز البندقية بكفاءتها القتالية وسهولة استخدامها بعد أي مستوى من التدريبات، وتتميز بخفة وزنها مقارنة بالنسخ السابقة، حسبما يقول موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أنه تم استخدام مواد أخف في تصنيعها.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إيه كيه – 74 إم"؟يذكر أن عائلة كلاشنيكوف تضم 16 نسخة أقدمها البندقية الشهيرة "إيه كيه – 47" التي يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم في مختلف ظروف القتال بكفاءة عالية.وتمثل بنادق كلاشنيكوف الهجومية واحدة من أشهر البنادق المستخدمة في مهام الاقتحام بصورة أثبتت كفاءتها التي جعلت دول كبرى تحرص على تدريب قواتها الخاصة على استخدام هذا النوع من البنادق.

https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html

https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html

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رصد عسكري, روسيا