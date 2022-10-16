https://sputnikarabic.ae/20211202/9-إصدارات-من-بنادق-كلاشينكوف-الروسية-في-إيديكس-2021صور-1053466616.html

https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html

وتعد الطلقات عيار (7.62 * 39 ملم) هي الأكثر انتشارا بين الأعيرة النارية الخاصة ببنادق "كلاشنيكوف"، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي الأعيرة النارية التي تستخدمها البنادق الهجومية الروسية؟وتشير بيانات موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية إلى أن الأعيرة النارية التي تستخدمها نسخ بندقية كلاشنيكوف تضم 4 أنواع كل منها تستخدمها عدة بنادق باستثناء نوع واحد من الأعيرة النارية لا تستخدمه سوى البندقية "إيه كيه - 308".طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) وهي الطلقات الخاصة بالجيش الروسي ويصل عدد نسخ كلاشنيكوف، التي تستخدمها إلى 6 بنادق هي:طلقات عيار (7.62 * 51 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تستخدمها نسخة واحدة من بنادق كلاشنيكوف هي:طلقات عيار (5.56 * 45 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف هي:طلقات عيار (5.45 * 39 ملم) تستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف وهي:لماذا أصبحت "كلاشنيكوف" أخطر بندقية هجومية في العالم؟منذ بدء استخدامها قبل عقود أثبتت النسخ الأولى من البندقية "إيه كيه - 47" كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة حتى في ميادين القتال.ولهذه الأسباب أصبحت "إيه كيه - 47"، التي تستخدم أعيرة نارية (7.62 * 39) أخطر بندقية هجومية في العالم وتجاوز عدد الجيوش التي تستخدمها 100 جيش، بينما لا تزال روسيا تطور نسخا جديدة منها حتى وصل عدد جميع نسخ البندقية إلى 16 نسخة.ويطلق خبراء عسكريون على بندقية "إيه كيه - 47" اسم "البندقية الأسطورية" التي استطاعت تغيير قواعد الاقتحام في المعارك البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية رغم خفة وزنها مقارنة بالبنادق الهجومية الأخرى في العالم.

تضم عائلة بنادق "كلاشنيكوف" الروسية 16 نسخة أقدمها البندقية الأسطورية "إيه كيه - 47"، التي تستخدم طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم)، وهي واحدة من 4 أنواع مختلفة... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟

ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟

https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html

تضم عائلة بنادق "كلاشنيكوف" الروسية 16 نسخة أقدمها البندقية الأسطورية "إيه كيه - 47"، التي تستخدم طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم)، وهي واحدة من 4 أنواع مختلفة من الطلقات، التي تستخدمها النسخ المختلفة من البندقية الهجومية.

وتعد الطلقات عيار (7.62 * 39 ملم) هي الأكثر انتشارا بين الأعيرة النارية الخاصة ببنادق "كلاشنيكوف"، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي الأعيرة النارية التي تستخدمها البنادق الهجومية الروسية؟

وتشير بيانات موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية إلى أن الأعيرة النارية التي تستخدمها نسخ بندقية كلاشنيكوف تضم 4 أنواع كل منها تستخدمها عدة بنادق باستثناء نوع واحد من الأعيرة النارية لا تستخدمه سوى البندقية "إيه كيه - 308".

طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) وهي الطلقات الخاصة بالجيش الروسي ويصل عدد نسخ كلاشنيكوف، التي تستخدمها إلى 6 بنادق هي:

البندقية "إيه كيه – 47". البندقية "إيه كيه – 47". البندقية "إيه كيه - 104". البندقية "إيه كيه - 104". "إيه كيه - 204". البندقية "إيه كيه - 204". البندقية "إيه كيه - 103". البندقية "إيه كيه - 103". البندقية "إيه كيه - 203". البندقية "إيه كيه - 203". البندقية "إيه كيه - 15". البندقية "إيه كيه - 15".

طلقات عيار (7.62 * 51 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تستخدمها نسخة واحدة من بنادق كلاشنيكوف هي:

البندقية "إيه كيه – 308". البندقية "إيه كيه – 308".

طلقات عيار (5.56 * 45 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف هي:

البندقية "إيه كيه - 101". البندقية "إيه كيه - 101". البندقية "إيه كيه - 201". البندقية "إيه كيه - 201". البندقية "إيه كيه - 102". البندقية "إيه كيه - 102". البندقية "إيه كيه - 202". البندقية "إيه كيه - 202". البندقية "إيه كيه - 19". البندقية "إيه كيه - 19".

طلقات عيار (5.45 * 39 ملم) تستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف وهي:

البندقية "إيه كيه – 12". البندقية "إيه كيه – 12". البندقية "إيه كيه – 74 إم". البندقية "إيه كيه – 74 إم". البندقية "إيه كيه – 105". البندقية "إيه كيه – 105". البندقية "إيه كيه – 200". البندقية "إيه كيه – 200". البندقية "إيه كيه – 205". البندقية "إيه كيه – 205".

لماذا أصبحت "كلاشنيكوف" أخطر بندقية هجومية في العالم؟

منذ بدء استخدامها قبل عقود أثبتت النسخ الأولى من البندقية "إيه كيه - 47" كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة حتى في ميادين القتال.

ولهذه الأسباب أصبحت "إيه كيه - 47"، التي تستخدم أعيرة نارية (7.62 * 39) أخطر بندقية هجومية في العالم وتجاوز عدد الجيوش التي تستخدمها 100 جيش، بينما لا تزال روسيا تطور نسخا جديدة منها حتى وصل عدد جميع نسخ البندقية إلى 16 نسخة.

ويطلق خبراء عسكريون على بندقية "إيه كيه - 47" اسم "البندقية الأسطورية" التي استطاعت تغيير قواعد الاقتحام في المعارك البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية رغم خفة وزنها مقارنة بالبنادق الهجومية الأخرى في العالم.