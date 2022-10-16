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https://sputnikarabic.ae/20221016/ما-هي-أنواع-الأعيرة-النارية-التي-تستخدمها-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-الروسية-1069089737.html
ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟
ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟
تضم عائلة بنادق "كلاشنيكوف" الروسية 16 نسخة أقدمها البندقية الأسطورية "إيه كيه - 47"، التي تستخدم طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم)، وهي واحدة من 4 أنواع مختلفة... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T13:34+0000
2022-10-16T13:34+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتعد الطلقات عيار (7.62 * 39 ملم) هي الأكثر انتشارا بين الأعيرة النارية الخاصة ببنادق "كلاشنيكوف"، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي الأعيرة النارية التي تستخدمها البنادق الهجومية الروسية؟وتشير بيانات موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية إلى أن الأعيرة النارية التي تستخدمها نسخ بندقية كلاشنيكوف تضم 4 أنواع كل منها تستخدمها عدة بنادق باستثناء نوع واحد من الأعيرة النارية لا تستخدمه سوى البندقية "إيه كيه - 308".طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) وهي الطلقات الخاصة بالجيش الروسي ويصل عدد نسخ كلاشنيكوف، التي تستخدمها إلى 6 بنادق هي:طلقات عيار (7.62 * 51 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تستخدمها نسخة واحدة من بنادق كلاشنيكوف هي:طلقات عيار (5.56 * 45 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف هي:طلقات عيار (5.45 * 39 ملم) تستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف وهي:لماذا أصبحت "كلاشنيكوف" أخطر بندقية هجومية في العالم؟منذ بدء استخدامها قبل عقود أثبتت النسخ الأولى من البندقية "إيه كيه - 47" كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة حتى في ميادين القتال.ولهذه الأسباب أصبحت "إيه كيه - 47"، التي تستخدم أعيرة نارية (7.62 * 39) أخطر بندقية هجومية في العالم وتجاوز عدد الجيوش التي تستخدمها 100 جيش، بينما لا تزال روسيا تطور نسخا جديدة منها حتى وصل عدد جميع نسخ البندقية إلى 16 نسخة.ويطلق خبراء عسكريون على بندقية "إيه كيه - 47" اسم "البندقية الأسطورية" التي استطاعت تغيير قواعد الاقتحام في المعارك البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية رغم خفة وزنها مقارنة بالبنادق الهجومية الأخرى في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20180426/بندقية-الجيش-الروسي-1031926821.html
https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html
https://sputnikarabic.ae/20211202/9-إصدارات-من-بنادق-كلاشينكوف-الروسية-في-إيديكس-2021صور-1053466616.html
https://sputnikarabic.ae/20210629/5-بنادق-خارقة-بعضها-مصمم-للقوات-الخاصة-1049409440.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ما هي أنواع الأعيرة النارية التي تستخدمها بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية الروسية؟

13:34 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Alaa El-Moteryالبندقية "إيه كيه - 204"
البندقية إيه كيه - 204 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تضم عائلة بنادق "كلاشنيكوف" الروسية 16 نسخة أقدمها البندقية الأسطورية "إيه كيه - 47"، التي تستخدم طلقات نارية عيار (7.62 * 39 ملم)، وهي واحدة من 4 أنواع مختلفة من الطلقات، التي تستخدمها النسخ المختلفة من البندقية الهجومية.
وتعد الطلقات عيار (7.62 * 39 ملم) هي الأكثر انتشارا بين الأعيرة النارية الخاصة ببنادق "كلاشنيكوف"، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
اية كيه - 74 كلاشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2018
"إيه كيه - 12"... بندقية الجيش الروسي في القرن الـ21 (فيديو وصور)
26 أبريل 2018, 14:53 GMT

ما هي الأعيرة النارية التي تستخدمها البنادق الهجومية الروسية؟

وتشير بيانات موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية إلى أن الأعيرة النارية التي تستخدمها نسخ بندقية كلاشنيكوف تضم 4 أنواع كل منها تستخدمها عدة بنادق باستثناء نوع واحد من الأعيرة النارية لا تستخدمه سوى البندقية "إيه كيه - 308".
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
2 يناير 2020, 12:28 GMT

طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) وهي الطلقات الخاصة بالجيش الروسي ويصل عدد نسخ كلاشنيكوف، التي تستخدمها إلى 6 بنادق هي:

البندقية "إيه كيه – 47".
البندقية "إيه كيه - 104".
البندقية "إيه كيه - 204".
البندقية "إيه كيه - 103".
البندقية "إيه كيه - 203".
البندقية "إيه كيه - 15".

طلقات عيار (7.62 * 51 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تستخدمها نسخة واحدة من بنادق كلاشنيكوف هي:

البندقية "إيه كيه – 308".
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف إيه كيه - 308 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
22 سبتمبر, 11:25 GMT

طلقات عيار (5.56 * 45 ملم)، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف هي:

البندقية "إيه كيه - 101".
البندقية "إيه كيه - 201".
البندقية "إيه كيه - 102".
البندقية "إيه كيه - 202".
البندقية "إيه كيه - 19".

طلقات عيار (5.45 * 39 ملم) تستخدمها 5 نسخ من بنادق كلاشنيكوف وهي:

البندقية "إيه كيه – 12".
البندقية "إيه كيه – 74 إم".
البندقية "إيه كيه – 105".
البندقية "إيه كيه – 200".
البندقية "إيه كيه – 205".

لماذا أصبحت "كلاشنيكوف" أخطر بندقية هجومية في العالم؟

منذ بدء استخدامها قبل عقود أثبتت النسخ الأولى من البندقية "إيه كيه - 47" كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة حتى في ميادين القتال.
البندقية إيه كيه - 101 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
9 إصدارات من بنادق كلاشينكوف الروسية في "إيديكس 2021"...صور
2 ديسمبر 2021, 08:38 GMT
ولهذه الأسباب أصبحت "إيه كيه - 47"، التي تستخدم أعيرة نارية (7.62 * 39) أخطر بندقية هجومية في العالم وتجاوز عدد الجيوش التي تستخدمها 100 جيش، بينما لا تزال روسيا تطور نسخا جديدة منها حتى وصل عدد جميع نسخ البندقية إلى 16 نسخة.
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2021
5 بنادق خارقة بعضها مصمم للقوات الخاصة
29 يونيو 2021, 15:14 GMT
ويطلق خبراء عسكريون على بندقية "إيه كيه - 47" اسم "البندقية الأسطورية" التي استطاعت تغيير قواعد الاقتحام في المعارك البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية رغم خفة وزنها مقارنة بالبنادق الهجومية الأخرى في العالم.
© Sputnik3 بنادق هجومية روسية تشارك في "إيديكس 2021"
3 بنادق هجومية روسية تشارك في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
3 بنادق هجومية روسية تشارك في "إيديكس 2021"
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