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https://sputnikarabic.ae/20221016/ملك-الأردن-يطلع-على-تقرير-حول-استرداد-142-مليون-دينار-من-أفعال-الفساد-خلال-2021-1069092970.html
ملك الأردن يطلع على تقرير حول استرداد 142 مليون دينار من أفعال الفساد خلال 2021‏
ملك الأردن يطلع على تقرير حول استرداد 142 مليون دينار من أفعال الفساد خلال 2021‏
اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، على التقرير السنوي لهيئة ‏النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021.‏ 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T14:47+0000
2022-10-16T14:47+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن
العالم العربي
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ومن أبرز نتائج التقرير استرداد نحو 142 مليون دينار أردني من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.كما نجحت الهيئة في إحالة ما مجموعه 197 ملفا تحقيقيا إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت نسبة نجاح الملفات التحقيقية في قضايا الجنايات أمام المحاكم والمحالة من الهيئة 83 في المئة.من ناحيته، شدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، على ضرورة توفير الحماية للشهود، من أجل تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي شبهة فساد في الدولة.ونوّه إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن.
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ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, العالم العربي
ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, العالم العربي

ملك الأردن يطلع على تقرير حول استرداد 142 مليون دينار من أفعال الفساد خلال 2021‏

14:47 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، على التقرير السنوي لهيئة ‏النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021.‏
ومن أبرز نتائج التقرير استرداد نحو 142 مليون دينار أردني من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
كما نجحت الهيئة في إحالة ما مجموعه 197 ملفا تحقيقيا إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت نسبة نجاح الملفات التحقيقية في قضايا الجنايات أمام المحاكم والمحالة من الهيئة 83 في المئة.
من ناحيته، شدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، على ضرورة توفير الحماية للشهود، من أجل تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي شبهة فساد في الدولة.
ونوّه إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن.
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