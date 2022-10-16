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https://sputnikarabic.ae/20221016/نظام-الدفاع-الجوي-الروسي-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1069082075.html
نظام الدفاع الجوي الروسي يسجل رقما قياسيا عالميا
نظام الدفاع الجوي الروسي يسجل رقما قياسيا عالميا
سجلت أنظمة "إس-300في4" المنتشرة في منطقة بيلغورود رقما قياسيا عالميا في مدى تدمير الهدف، حيث أسقطت مقاتلات سو-24 وسو-27 الأوكرانية على مسافة 217 كيلومترا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:47+0000
2022-10-16T09:47+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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حاولت سو-27 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية شن هجوم صاروخي على أهداف في روسيا، باستخدام أسلوب "القفز" كما أطلق عليه السكان المحليون. كانت القاذفة والمقاتلة في الخطوط الأمامية تتحرك على ارتفاعات منخفضة للغاية، وترتفع فقط لإطلاق الصواريخ وتنزل مرة أخرى بعد ذلك مباشرة.خلال هذه "القفزة"، تمكن المدفعيون الروس من ضرب الهدفين على مسافة بعيدة، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".تم تسجيل الرقم القياسي السابق بواسطة نظام إس-400 الروسي، الذي أسقط في مارس/آذار، سو-27 أوكرانية فوق مقاطعة كييف على مسافة 150 كم.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

نظام الدفاع الجوي الروسي يسجل رقما قياسيا عالميا

09:47 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Sergei Malgavkoمنظومة الدفاع الجوي "إس-400"
منظومة الدفاع الجوي إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Sergei Malgavko
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سجلت أنظمة "إس-300في4" المنتشرة في منطقة بيلغورود رقما قياسيا عالميا في مدى تدمير الهدف، حيث أسقطت مقاتلات سو-24 وسو-27 الأوكرانية على مسافة 217 كيلومترا.
حاولت سو-27 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية شن هجوم صاروخي على أهداف في روسيا، باستخدام أسلوب "القفز" كما أطلق عليه السكان المحليون. كانت القاذفة والمقاتلة في الخطوط الأمامية تتحرك على ارتفاعات منخفضة للغاية، وترتفع فقط لإطلاق الصواريخ وتنزل مرة أخرى بعد ذلك مباشرة.
خلال هذه "القفزة"، تمكن المدفعيون الروس من ضرب الهدفين على مسافة بعيدة، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".
تم تسجيل الرقم القياسي السابق بواسطة نظام إس-400 الروسي، الذي أسقط في مارس/آذار، سو-27 أوكرانية فوق مقاطعة كييف على مسافة 150 كم.
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