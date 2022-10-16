https://sputnikarabic.ae/20221016/وزير-الطاقة-الإماراتي-يؤكد-أن-قرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-فني-بحت-1069112677.html
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط فني بحت
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط فني بحت
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار منظمة "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط هو "قرار فني" اتخذ بالإجماع وليس سياسيا. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T21:47+0000
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ونقلت صحيفة "الوئام" عن المزروعي قوله "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا، وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".وفي وقت سابق، قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية.وقال الغيص، في ندوة صحفية خلال زيارته الجزائر، اليوم الأحد: "نكرر مرة أخرى أن قرار تخفيض الإنتاج في أوبك بلاس كان بالإجماع".وأكد خلال كلمته أن القرار "لا يستهدف تحديد سعر معين ولكن نسعى من خلاله للموازنة بين العرض والطلب"، وأشار إلى أن قرار المجموعة، لا يحمل "رسالة سياسية أو غيرها لأحد وقراراتنا مبنية على أسس فنية ودراسات بحتة".يذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كانت قد انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط فني بحت
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أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار منظمة "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط هو "قرار فني" اتخذ بالإجماع وليس سياسيا.
ونقلت صحيفة
"الوئام" عن المزروعي قوله "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا، وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".
وفي وقت سابق، قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج كان بالإجماع ولا يحمل أي رسائل سياسية بل هو نتاج دراسات وأسس فنية.
وقال الغيص، في ندوة صحفية خلال زيارته الجزائر، اليوم الأحد: "نكرر مرة أخرى أن قرار تخفيض الإنتاج في أوبك بلاس كان بالإجماع".
وأكد خلال كلمته أن القرار "لا يستهدف تحديد سعر معين ولكن نسعى من خلاله للموازنة بين العرض والطلب"، وأشار إلى أن قرار المجموعة، لا يحمل "رسالة سياسية أو غيرها لأحد وقراراتنا مبنية على أسس فنية ودراسات بحتة".
يذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كانت قد انتقدت، في وقت سابق، قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا".