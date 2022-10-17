https://sputnikarabic.ae/20221017/أمازون-تطلق-أقمارها-الصناعية-للإنترنت-في-مطلع-2023-للمجتمعات-المحرومة-في-جميع-أنحاء-العالم-1069125061.html

"أمازون" تطلق أقمارها الصناعية للإنترنت في مطلع 2023... "للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم"

"أمازون" تطلق أقمارها الصناعية للإنترنت في مطلع 2023... "للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم"

تستعد منصة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية لإطلاق قمرين صناعيين اختباريين من أجل التزويد بخدمة الإنترنت، واللذين تم تصميمها للتنافس مع خدمات مثل... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T09:32+0000

2022-10-17T09:32+0000

2022-10-17T09:32+0000

شركة أمازون

منوعات

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وقالت "أمازون" في بيان صحفي إن النماذج الأولية للأقمار الصناعية، والتي تحمل أسماء "كويبرسات-1" و"كويبرسات-2" ستدخلان المدار على صاروخ "فولكان سينتور" من خلال "تحالف الإطلاق المتحد" في أوائل عام 2023، وفقا لموقع "ذا فيرج".وأضافت "أمازون" إن إطلاق الأقمار سيسمح لها بإجراء اختبارات على تقنية شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بها مع بيانات من الفضاء، كما أن البيانات ستساعد في وضع اللمسات الأخيرة على التصميم والنشر والخطط التشغيلية لنظام الأقمار الصناعية التجاري الخاص بها.وأشارت الشركة الأمريكية في بيانها إلى أن بناء أقمارها الصناعية سيكتمل في وقت لاحق من العام الحالي، بينما تتوقع أن يتم تجميع الصاروخ "فولكان سينتور" بالكامل مع حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، واختباره بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول.وسيتعين على "تحالف الإطلاق المتحد" أن يطلق صاروخ "فولكان" مرتين قبل الربع الرابع من 2023، لإثبات أنه موثوق بما يكفي لتنفيذ مهام لقوة الفضاء الأمريكية، وفي الوقت نفسه يتعيّن على "أمازون" إطلاق نصف أقمارها الصناعية بحلول عام 2026 للحفاظ على ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاص بها، وهذا أبعد من نهاية عام 2023، لكن بالنظر إلى أن كوكبة "أمازون" من الأقمار الصناعية فإنها تضم إجمالا 3236 قمرا صناعيا، وهو ما سيتطلب منها تنفيذ عمليات إطلاق ليست بالقليلة خلال السنوات القليلة المقبلة.وأكدت شركة "أمازون" في بيانها أنه بمجرد أن يصبح أسطولها من الأقمار الصناعية في المدار، فقد أكدت أن خطتها النهاية هي "تقديم نطاق عريض سريع وبأسعار معقولة للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم".

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