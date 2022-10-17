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https://sputnikarabic.ae/20221017/إيران-تتهم-عملاء-العدو-بأنهم-وراء-حادث-سجن-إيفين-وتؤكد-ضرورة-فصل-المحتجين-عن-المشاغبين-1069162862.html
إيران تتهم "عملاء العدو" بأنهم وراء حادث سجن إيفين وتؤكد ضرورة فصل المحتجين عن المشاغبين
إيران تتهم "عملاء العدو" بأنهم وراء حادث سجن إيفين وتؤكد ضرورة فصل المحتجين عن المشاغبين
اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين ايجئي، اليوم الاثنين، "عملاء العدو بأنهم وراء حادث سجن إيفين"، والذي شهد سقوط قتلى جرحى لاستنشاقهم دخان ناجم عن... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T20:41+0000
2022-10-17T20:41+0000
أخبار إيران
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وقال ايجئي: "ما حدث في سجن إيفين كان جريمة ارتكبها عدد قليل من عملاء العدو من خلال إشعال الحريق في ورشة الخياطة وتنمية المهارات في السجن التي كانت قد أنشأت لتوفير فرص عمل للسجناء من أجل أن يتمكنوا من تقديم الدعم والمساعدة لعوائلهم".وأضاف: "في الليلة التي وقعت فيها هذه الجريمة، تصرف الإعلام الأمريكي والبريطاني وغيرهما من المراكز والمكاتب المعادية لإيران كغرفة حرب"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.كما تحدث رئيس السلطة القضائية عن قضية أعمال الشغب الأخيرة، موصيا بفصل المحتجين عن المشاغبين الذين ارتكبوا جرائم قتل وأضرموا النار في القرآن الكريم والعلم الإيراني والممتلكات العامة والخاصة، وقال: "يجب تقديم العناصر الرئيسية لأعمال الشغب الأخيرة إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تتهم "عملاء العدو" بأنهم وراء حادث سجن إيفين وتؤكد ضرورة فصل المحتجين عن المشاغبين

20:41 GMT 17.10.2022
© AFP 2022احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022
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اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين ايجئي، اليوم الاثنين، "عملاء العدو بأنهم وراء حادث سجن إيفين"، والذي شهد سقوط قتلى جرحى لاستنشاقهم دخان ناجم عن حريق اندلع في السجن، بسبب أعمال شغب.
وقال ايجئي: "ما حدث في سجن إيفين كان جريمة ارتكبها عدد قليل من عملاء العدو من خلال إشعال الحريق في ورشة الخياطة وتنمية المهارات في السجن التي كانت قد أنشأت لتوفير فرص عمل للسجناء من أجل أن يتمكنوا من تقديم الدعم والمساعدة لعوائلهم".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
مذكرا بـ"الشيطان الأكبر"... رئيسي يتهم بايدن بالتحريض على الإرهاب والدمار في إيران
أمس, 18:19 GMT
وأضاف: "في الليلة التي وقعت فيها هذه الجريمة، تصرف الإعلام الأمريكي والبريطاني وغيرهما من المراكز والمكاتب المعادية لإيران كغرفة حرب"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
كما تحدث رئيس السلطة القضائية عن قضية أعمال الشغب الأخيرة، موصيا بفصل المحتجين عن المشاغبين الذين ارتكبوا جرائم قتل وأضرموا النار في القرآن الكريم والعلم الإيراني والممتلكات العامة والخاصة، وقال: "يجب تقديم العناصر الرئيسية لأعمال الشغب الأخيرة إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف محسني ايجئي: "العدو مستاء من مواجهتنا مع مختلف مظاهر الفساد، بما في ذلك الفساد المالي والسياسي، والتصدي مع من يحاول تضييق مجال معيشة الناس في ظل هذه الحرب الاقتصادية".

وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
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