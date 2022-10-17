https://sputnikarabic.ae/20221017/الإدارة-العسكرية-في-كييف-تعلن-عن-هجمات-على-البنية-التحتية-الحيوية-1069116143.html
الإدارة العسكرية في كييف تعلن عن هجمات على البنية التحتية الحيوية
الإدارة العسكرية في كييف تعلن عن هجمات على البنية التحتية الحيوية
أعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن ضربات على البنية التحتية الحيوية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T05:42+0000
2022-10-17T05:42+0000
2022-10-17T05:42+0000
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أخبار أوكرانيا
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وجاء على قناة "تلغرام" التابعة لإدارة مدينة كييف العسكرية: "يواصل العدو قصف مرافق البنية التحتية الحيوية".وكان قد أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو على قناته على تلغرام: "عن انفجارين جديدين في حي شيفتشينكوفسكي في المدينة - وسط العاصمة الأوكرانية".وسمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الإدارة العسكرية في كييف تعلن عن هجمات على البنية التحتية الحيوية
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أعلنت الإدارة العسكرية في كييف عن ضربات على البنية التحتية الحيوية.
وجاء على قناة "تلغرام" التابعة لإدارة مدينة كييف العسكرية: "يواصل العدو قصف مرافق البنية التحتية الحيوية".
وكان قد أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو على قناته على تلغرام: "عن انفجارين جديدين في حي شيفتشينكوفسكي في المدينة - وسط العاصمة الأوكرانية".
وسمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.