عربي
الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يرسل-مراقبين-إلى-حدود-أرمينيا-وأذربيجان-1069123611.html
الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان
وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال 40 مراقبا إلى حدود أرمينيا وأذربيجان. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:40+0000
2022-10-17T08:54+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسميا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، على إرسال 40 مراقبا إلى أرمينيا على الحدود مع أذربيجان.وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: "يهدف إرسال ما يصل إلى 40 خبير مراقبة من الاتحاد الأوروبي على طول الحدود الدولية لأرمينيا مع أذربيجان، لبناء تدابير الثقة في مواجهة عدم الاستقرار الذي يعرض الأرواح للخطر ويشكل تهديدا لعملية حل النزاع".وأكد الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تستمر بعثة المراقبة لشهرين، ولتسريع انتشارها، من المقرر نقل الأفراد من جورجيا.وأفادت الأنباء، يوم الجمعة الماضي، أن الوفد الفني للاتحاد الأوروبي وصل إلى يريفان للتحضير لأعمال بعثة المراقبة على الحدود مع أذربيجان.وبحسب وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وصلت بعثة التقييم الفني إلى يريفان بناء على طلب أرمينيا. وتتمثل مهمتها في التحضير لنشر مراقبين على الجزء الأرمني من الحدود مع أذربيجان "في وقت لاحق من هذا الشهر".وقال مصدر أوروبي للصحفيين إنه نظرا لخطورة هذه القضية، سيتم نقل نحو 40 مراقبا أوروبيا إلى أرمينيا من جورجيا في المستقبل القريب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان

08:40 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال 40 مراقبا إلى حدود أرمينيا وأذربيجان.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسميا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، على إرسال 40 مراقبا إلى أرمينيا على الحدود مع أذربيجان.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: "يهدف إرسال ما يصل إلى 40 خبير مراقبة من الاتحاد الأوروبي على طول الحدود الدولية لأرمينيا مع أذربيجان، لبناء تدابير الثقة في مواجهة عدم الاستقرار الذي يعرض الأرواح للخطر ويشكل تهديدا لعملية حل النزاع".
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تستمر بعثة المراقبة لشهرين، ولتسريع انتشارها، من المقرر نقل الأفراد من جورجيا.
وأفادت الأنباء، يوم الجمعة الماضي، أن الوفد الفني للاتحاد الأوروبي وصل إلى يريفان للتحضير لأعمال بعثة المراقبة على الحدود مع أذربيجان.
وبحسب وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وصلت بعثة التقييم الفني إلى يريفان بناء على طلب أرمينيا. وتتمثل مهمتها في التحضير لنشر مراقبين على الجزء الأرمني من الحدود مع أذربيجان "في وقت لاحق من هذا الشهر".
وقال مصدر أوروبي للصحفيين إنه نظرا لخطورة هذه القضية، سيتم نقل نحو 40 مراقبا أوروبيا إلى أرمينيا من جورجيا في المستقبل القريب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:46 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала