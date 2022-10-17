الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان
08:40 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий/
وافق الاتحاد الأوروبي على إرسال 40 مراقبا إلى حدود أرمينيا وأذربيجان.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسميا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، على إرسال 40 مراقبا إلى أرمينيا على الحدود مع أذربيجان.
#Armenia 🇦🇲-#Azerbaijan 🇦🇿: @EUCouncil sets up monitoring capacity in 🇦🇲 along its international border with 🇦🇿 to monitor the situation in the region and contribute to restoring peace & security. Up to 40 EU monitoring experts will be deployed.— EU Council Press (@EUCouncilPress) October 17, 2022
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وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: "يهدف إرسال ما يصل إلى 40 خبير مراقبة من الاتحاد الأوروبي على طول الحدود الدولية لأرمينيا مع أذربيجان، لبناء تدابير الثقة في مواجهة عدم الاستقرار الذي يعرض الأرواح للخطر ويشكل تهديدا لعملية حل النزاع".
The EU is fully committed to contribute to sustainable peace in the South Caucasus.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022
We are setting up a monitoring capacity along the Armenian - Azerbaijan border and deploying 40 monitoring experts to build confidence in an unstable situation, putting lives at risk.#FAC https://t.co/WvBKFSzNJH
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تستمر بعثة المراقبة لشهرين، ولتسريع انتشارها، من المقرر نقل الأفراد من جورجيا.
وأفادت الأنباء، يوم الجمعة الماضي، أن الوفد الفني للاتحاد الأوروبي وصل إلى يريفان للتحضير لأعمال بعثة المراقبة على الحدود مع أذربيجان.
وبحسب وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وصلت بعثة التقييم الفني إلى يريفان بناء على طلب أرمينيا. وتتمثل مهمتها في التحضير لنشر مراقبين على الجزء الأرمني من الحدود مع أذربيجان "في وقت لاحق من هذا الشهر".
وقال مصدر أوروبي للصحفيين إنه نظرا لخطورة هذه القضية، سيتم نقل نحو 40 مراقبا أوروبيا إلى أرمينيا من جورجيا في المستقبل القريب.