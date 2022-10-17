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الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-الروسية-تعلن-تحطم-طائرة-سو-34-بسبب-خلل-فني-1069146686.html
الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو
الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T16:02+0000
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روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".
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الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو

16:02 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 17.10.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سو-34 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-34 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".
وبحسب تقرير الطيارين الناجين، فإن سبب التحطم هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.
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