https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-الروسية-تعلن-تحطم-طائرة-سو-34-بسبب-خلل-فني-1069146686.html
الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو
الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T16:02+0000
2022-10-17T16:02+0000
2022-10-17T16:05+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" بسبب خلل فني... فيديو
16:02 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ جولة تدريبية من المطار العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية تحطمت طائرة من طراز "سو-34" في مدينة ييسك".
وبحسب تقرير الطيارين الناجين، فإن سبب التحطم هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.