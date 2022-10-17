https://sputnikarabic.ae/20221017/الفاو-تؤكد-أن-العراق-أصبح-من-أكثر-دول-العالم-تأثرا-بالتغير-المناخي-1069132487.html
الفاو تؤكد أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي
الفاو تؤكد أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، من أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:34+0000
2022-10-17T11:34+0000
2022-10-17T11:34+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار المناخ في العالم
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وقالت المنظمتان في تقرير إن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرا بالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ.وأشار التقرير إلى أن هذا يعني أن الزراعة في البلاد قد تصبح عرضة لأجواء مناخية متطرفة صيفا وشتاء.وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، إن تداعيات التغير المناخي سوف تؤثر على الفئات الأكثر فقرا، في ظل تراجع الحيازات الزراعية للمزارعين.وحث التقرير السلطات العراقية والجهات المعنية على استخدام أنظمة زراعة وري ذكية، تتناسب مع الخطر الذي يهدد القطاع الزراعي في البلاد بسبب التغير المناخي.يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من تراجع مستمر في الإيرادات المائية الواردة عبر نهري دجلة والفرات.وفاقم من أزمة نقص المياه أيضا في العراق قلة الأمطار المتساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار المناخ في العالم
أخبار العراق اليوم, أخبار المناخ في العالم
الفاو تؤكد أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، من أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي.
وقالت المنظمتان في تقرير
إن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرا بالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعني أن الزراعة في البلاد قد تصبح عرضة لأجواء مناخية متطرفة صيفا وشتاء.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، إن تداعيات التغير المناخي سوف تؤثر على الفئات الأكثر فقرا، في ظل تراجع الحيازات الزراعية للمزارعين.
وحث التقرير السلطات العراقية والجهات المعنية على استخدام أنظمة زراعة وري ذكية، تتناسب مع الخطر الذي يهدد القطاع الزراعي في البلاد بسبب التغير المناخي.
يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من تراجع مستمر في الإيرادات المائية الواردة عبر نهري دجلة والفرات.
وفاقم من أزمة نقص المياه أيضا في العراق قلة الأمطار المتساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية