https://sputnikarabic.ae/20221017/خبير-اقتصادي-حائز-على-جائزة-نوبل-لعام-2022-يحذر-من-أن-أمريكا-معرضة-لأزمة-مالية-حقيقية-1069146535.html

خبير اقتصادي حائز على جائزة "نوبل" لعام 2022 يحذر من أن أمريكا معرضة لأزمة مالية حقيقية

خبير اقتصادي حائز على جائزة "نوبل" لعام 2022 يحذر من أن أمريكا معرضة لأزمة مالية حقيقية

حذر الخبير الاقتصادي، دوغلاس دايموند، وهو أحد الحائزين على جائزة "نوبل" للعام الحالي، اليوم الاثنين، من وجود اتجاهين يخاطران بإيذاء النظام المالي الأمريكي في... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T16:13+0000

2022-10-17T16:13+0000

2022-10-17T16:13+0000

اقتصاد

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وقال في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأمريكي إنه إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسن زيادات غير متوقعة في الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى في السوق، ويؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور في النظام.وأضاف أن سنوات من أسعار الفائدة القريبة من الصفر تترك الشركات "معرضة بالفعل" لارتفاع تكاليف الاقتراض.ولفت دوغلاس دايموند في حديثه إلى أن "الخوف من الخوف نفسه" قد يشعل حلقة مفرغة داخل نفوس الأمريكيين في حالة حدوث تغييرات غير متوقعة في السياسة، مبينا أنه "في خضم التضخم المتصاعد والكفاح المكثف تاريخيا من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع الأسعار، قد لا يتطلب الأمر الكثير حتى تنمو حالة عدم الثقة في القطاع المالي".وقال إن "الأزمات بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، وقد تكون الزيادات الأسرع من المعتاد في الأسعار كافية للتخلص من إحساس الجمهور بالأمان، ويتطلب الأمر على الأقل أحداثا غير متوقعة إلى حد ما للتسبب في أزمة مالية".وحتى الآن، فقد تجنّب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثل هذه المفاجأة، وقام بمعاينة قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل فعال في الأسابيع التي سبقت اجتماعات السياسة، مما دفع المستثمرين والاقتصاديين إلى الحصول على توقعات موثوقة على الأقل حول كيفية تحرك أسعار الفائدة المرتفعة.وأعلنت لجنة "نوبل" في الأكاديمية السويدية للعلوم في ستوكهولم، قبل أسبوع، عن فوز 3 اقتصاديين من الولايات المتحدة بجائزة "نوبل"، هم بن برنانكي ودوغلاس دبليو دايموند وفيليب إتش ديبفيغ.وتم تكريم دياموند الأستاذ في جامعة شيكاغو، 69 عاما، وديبفيغ، 67 عاما، الأستاذ في جامعة واشنطن في سانت لويس، بجائزة "نوبل" لإظهارهما كيف "تقدم البنوك الحل الأمثل" لتوجيه المدخرات إلى الاستثمارات من خلال العمل كوسيط .

https://sputnikarabic.ae/20221013/التضخم-الأساسي-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-40-عاما-في-أمريكا--1068997802.html

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