https://sputnikarabic.ae/20221013/التضخم-الأساسي-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-40-عاما-في-أمريكا--1068997802.html

التضخم الأساسي يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاما في أمريكا

التضخم الأساسي يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاما في أمريكا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية لمعدلات فاقت التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الأمر الذي... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:07+0000

2022-10-13T16:07+0000

2022-10-13T16:07+0000

اقتصاد

العالم

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وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1982، ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الحالي، بحسب "بلومبرغ".يذكر أنه، بعد صدور تقرير الوظائف والقوي العاملة في أمريكا، الأسبوع الماضي، من المحتمل أن تعزز بيانات التضخم ارتفاعًا إضافيًا في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع مناحي اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تآكل رواتب الأمريكيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك. في حين أنه من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة، إلا أنه سيكون بمثابة "رحلة بطيئة" للوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20221013/بنك-أوف-أمريكا-يحذر-من-خسارة-الاقتصاد-الأمريكي-175-ألف-وظيفة-شهريا-قريبا--1068995547.html

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