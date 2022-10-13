https://sputnikarabic.ae/20221013/التضخم-الأساسي-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-40-عاما-في-أمريكا--1068997802.html
التضخم الأساسي يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاما في أمريكا
التضخم الأساسي يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاما في أمريكا
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية لمعدلات فاقت التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الأمر الذي... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:07+0000
2022-10-13T16:07+0000
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اقتصاد
العالم
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وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1982، ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الحالي، بحسب "بلومبرغ".يذكر أنه، بعد صدور تقرير الوظائف والقوي العاملة في أمريكا، الأسبوع الماضي، من المحتمل أن تعزز بيانات التضخم ارتفاعًا إضافيًا في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع مناحي اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تآكل رواتب الأمريكيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك. في حين أنه من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة، إلا أنه سيكون بمثابة "رحلة بطيئة" للوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بنك-أوف-أمريكا-يحذر-من-خسارة-الاقتصاد-الأمريكي-175-ألف-وظيفة-شهريا-قريبا--1068995547.html
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التضخم الأساسي يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاما في أمريكا
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية لمعدلات فاقت التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الأمر الذي جعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا يرفع أسعار الفائدة بشكل صارم للحد من التضخم المستمر.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1982، ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الحالي، بحسب "بلومبرغ".
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، هو مؤشر مشتق من مؤشر أسعار المستهلك، ولكن دون أسعار الغذاء والطاقة، أما مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما، اعتمادا على عدة سلع وخدمات.
يذكر أنه، بعد صدور تقرير
الوظائف والقوي العاملة في أمريكا، الأسبوع الماضي، من المحتمل أن تعزز بيانات التضخم ارتفاعًا إضافيًا في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشدد التقرير على مدى اتساع التضخم المرتفع في جميع مناحي اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تآكل رواتب الأمريكيين وإجبار الكثيرين على الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواكبة ذلك. في حين أنه من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة، إلا أنه سيكون بمثابة "رحلة بطيئة" للوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا.