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رئيس "فريق التجمع الوطني للأحرار" يرى أن المغرب مقبل على الحداثة الاقتصادية بفضل الإصلاحات التشريعية
رئيس "فريق التجمع الوطني للأحرار" يرى أن المغرب مقبل على الحداثة الاقتصادية بفضل الإصلاحات التشريعية
قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار " الحزب الحاكم" في المغرب، البرلماني محمد غياث، إن السنة التشريعية الأولى للبرلمان شهدت المصادقة على قانونين مهمين. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T18:39+0000
2022-10-17T18:39+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القانون الأول متعلق بمجلس المنافسة والثاني يرتبط بحرية الأسعار، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية الحكامة المالية، بغية الرفع من الجاذبية الاستثمارية للمغرب وفق ما تتطلبه حاجة السوق الدولية ومناخ الاستثمار.وأوضح غياث أن ما يميز هذا الإصلاح المهم هو تعزيز مكانة مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تقوم بدور الرقابة على التنافس الاقتصادي مما يزيد منسوب الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية.وبشأن الآثار المتوقعة للقوانين، تابع بالقول: "تتمثل في الرفع من الترسانة القانونية المتطورة التي تحمي التنافسية الاقتصادية وحرية الاستثمار والمقاولات من جهة، وتحمي المستهلك من جهة أخرى".ويرى أنها إصلاحات ظل ينتظرها المواطن المغربي لسنوات، وبفضل الحكومة الحالية التي رفعت من المبادرة التشريعية وأخرجت الملفات العالقة من الرفوف، يقبل المغرب اليوم على مرحلة الحداثة الاقتصادية التي تحسن من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأغلب المواطنين المغاربة.
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, اقتصاد

رئيس "فريق التجمع الوطني للأحرار" يرى أن المغرب مقبل على الحداثة الاقتصادية بفضل الإصلاحات التشريعية

18:39 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAالبرلمان المغربي
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار " الحزب الحاكم" في المغرب، البرلماني محمد غياث، إن السنة التشريعية الأولى للبرلمان شهدت المصادقة على قانونين مهمين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القانون الأول متعلق بمجلس المنافسة والثاني يرتبط بحرية الأسعار، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية الحكامة المالية، بغية الرفع من الجاذبية الاستثمارية للمغرب وفق ما تتطلبه حاجة السوق الدولية ومناخ الاستثمار.
وأوضح غياث أن ما يميز هذا الإصلاح المهم هو تعزيز مكانة مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تقوم بدور الرقابة على التنافس الاقتصادي مما يزيد منسوب الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية.

وبحسب غياث، فإن الإصلاح يؤكد أن المغرب بات مناخا اقتصاديا متطورًا ومواكبا لتحديات النظام العالمي الجديد، خصوصًا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، والتي تنذر بتقلبات عميقة وغير مسبوقة.

وبشأن الآثار المتوقعة للقوانين، تابع بالقول: "تتمثل في الرفع من الترسانة القانونية المتطورة التي تحمي التنافسية الاقتصادية وحرية الاستثمار والمقاولات من جهة، وتحمي المستهلك من جهة أخرى".
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ويرى أنها إصلاحات ظل ينتظرها المواطن المغربي لسنوات، وبفضل الحكومة الحالية التي رفعت من المبادرة التشريعية وأخرجت الملفات العالقة من الرفوف، يقبل المغرب اليوم على مرحلة الحداثة الاقتصادية التي تحسن من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأغلب المواطنين المغاربة.
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