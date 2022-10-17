عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/طاجيكستان-تتحقق-من-التقارير-المتعلقة-بتورط-مواطنين-في-الهجوم-الإرهابي-على-أرض-التدريب-في-بيلغورود-1069137396.html
طاجيكستان تتحقق من التقارير المتعلقة بتورط مواطنين في الهجوم الإرهابي على أرض التدريب في بيلغورود
طاجيكستان تتحقق من التقارير المتعلقة بتورط مواطنين في الهجوم الإرهابي على أرض التدريب في بيلغورود
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في البلاد، اليوم الاثنين، أن السلطات الطاجيكية تتحقق من التقارير التي تتحدث عن تورط مواطنين من البلاد في الهجوم الإرهابي... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:59+0000
2022-10-17T12:59+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259788_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_114b6eef5f57b0ff8d265845966defeb.jpg
وقالت وزارة الخارجية: "السفارة في موسكو تتحقق من تورط مواطني طاجيكستان في الحادث".ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن مواطنين من إحدى دول رابطة الدول المستقلة ارتكبوا هجومًا إرهابيًا في حقل تدريب في المنطقة العسكرية الغربية في منطقة بيلغورود خلال جلسة تدريب على إطلاق النار مع أشخاص أعربوا طواعية عن رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة للحادث، لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 15 بجروح، ويتلقون المساعدة الطبية، وتم القضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على أفراد الوحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059259788_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_99cc0645d240c16eb7d2f2b7cbd5e4f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

طاجيكستان تتحقق من التقارير المتعلقة بتورط مواطنين في الهجوم الإرهابي على أرض التدريب في بيلغورود

12:59 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في البلاد، اليوم الاثنين، أن السلطات الطاجيكية تتحقق من التقارير التي تتحدث عن تورط مواطنين من البلاد في الهجوم الإرهابي الذى وقع في حقل التدريب في بيلغورود.
وقالت وزارة الخارجية: "السفارة في موسكو تتحقق من تورط مواطني طاجيكستان في الحادث".
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن مواطنين من إحدى دول رابطة الدول المستقلة ارتكبوا هجومًا إرهابيًا في حقل تدريب في المنطقة العسكرية الغربية في منطقة بيلغورود خلال جلسة تدريب على إطلاق النار مع أشخاص أعربوا طواعية عن رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة للحادث، لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 15 بجروح، ويتلقون المساعدة الطبية، وتم القضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على أفراد الوحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала