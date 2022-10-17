https://sputnikarabic.ae/20221017/طاجيكستان-تتحقق-من-التقارير-المتعلقة-بتورط-مواطنين-في-الهجوم-الإرهابي-على-أرض-التدريب-في-بيلغورود-1069137396.html
طاجيكستان تتحقق من التقارير المتعلقة بتورط مواطنين في الهجوم الإرهابي على أرض التدريب في بيلغورود
طاجيكستان تتحقق من التقارير المتعلقة بتورط مواطنين في الهجوم الإرهابي على أرض التدريب في بيلغورود
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في البلاد، اليوم الاثنين، أن السلطات الطاجيكية تتحقق من التقارير التي تتحدث عن تورط مواطنين من البلاد في الهجوم الإرهابي... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:59+0000
2022-10-17T12:59+0000
2022-10-17T12:59+0000
العالم
روسيا
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وقالت وزارة الخارجية: "السفارة في موسكو تتحقق من تورط مواطني طاجيكستان في الحادث".ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن مواطنين من إحدى دول رابطة الدول المستقلة ارتكبوا هجومًا إرهابيًا في حقل تدريب في المنطقة العسكرية الغربية في منطقة بيلغورود خلال جلسة تدريب على إطلاق النار مع أشخاص أعربوا طواعية عن رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة للحادث، لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 15 بجروح، ويتلقون المساعدة الطبية، وتم القضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على أفراد الوحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
طاجيكستان تتحقق من التقارير المتعلقة بتورط مواطنين في الهجوم الإرهابي على أرض التدريب في بيلغورود
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ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في البلاد، اليوم الاثنين، أن السلطات الطاجيكية تتحقق من التقارير التي تتحدث عن تورط مواطنين من البلاد في الهجوم الإرهابي الذى وقع في حقل التدريب في بيلغورود.
وقالت وزارة الخارجية: "السفارة في موسكو تتحقق من تورط مواطني طاجيكستان في الحادث".
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن مواطنين من إحدى دول رابطة الدول المستقلة ارتكبوا هجومًا إرهابيًا في حقل تدريب في المنطقة العسكرية الغربية في منطقة بيلغورود خلال جلسة تدريب على إطلاق النار مع أشخاص أعربوا طواعية عن رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة للحادث، لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 15 بجروح، ويتلقون المساعدة الطبية، وتم القضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على أفراد الوحدة.